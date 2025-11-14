Il Girone A di Serie C propone una sfida importante per l’equilibrio di metà classifica. Cittadella e Arzignano si affrontano sabato 15 novembre alle ore 17:30 in un match chiave: i padroni di casa, sesti con 21 punti, puntano a restare nella zona alta, mentre gli ospiti, quindicesimi con 13 punti, cercano punti fondamentali per allontanarsi dai playout. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Cittadella-Arzignano in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Cittadella, forte dei suoi 21 punti e di un solido sesto posto, sta costruendo una stagione ordinata e concreta. La squadra di Iori punta sulla compattezza e su un’identità chiara, con l’obiettivo di restare stabilmente nelle zone nobili. L’Arzignano, quindicesimo con 13 punti, è invece in piena lotta per mantenere distanza dalla zona playout. Bianchini chiede continuità e attenzione per provare a invertire una tendenza fatta di alti e bassi.
Le probabili formazioni di Cittadella-Arzignano—
Il Cittadella dovrebbe scendere in campo con un 5-4-1, puntando su equilibrio, solidità e sfruttando il talento offensivo di Diaw. L’Arzignano dovrebbe rispondere con un 5-3-2, assetto che garantisce copertura e possibilità di ripartenza.
Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori
Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini
Non perdere l’occasione di seguire Cittadella-Arzignano in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Cittadella-Arzignano in streaming live gratis su Bet365.
