Cittadella-Lecco: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Cittadella-Lecco in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 19:48)

Il match tra Cittadella e Calcio Lecco 1912, in programma domenica 29 marzo 2026 alle 17:30, si prospetta come una sfida fondamentale per entrambe le squadre nel campionato di Serie C Girone A. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CITTADELLA-LECCO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Con la stagione che entra nelle fasi decisive, ogni punto sarà determinante per le ambizioni di promozione e per la lotta per la salvezza. Al momento, il Cittadella occupa la sesta posizione con 53 punti, grazie a 15 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, con un bilancio gol di 40 segnati e 35 subiti. Le statistiche casalinghe sono piuttosto buone, con 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, dimostrando che il loro stadio può essere un terreno difficile per gli avversari.

Dall’altra parte, il Calcio Lecco 1912 si trova in una posizione più vantaggiosa, al terzo posto con 57 punti, frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, con un bilancio di 40 gol segnati e 27 subiti. Le prestazioni lontano da casa sono state solide, con 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, rendendo il Lecco un avversario temibile anche in trasferta. Nell'ultimo incontro tra le due squadre, il Cittadella ha avuto la meglio con un 1-0, un risultato che potrebbe motivare ulteriormente i padroni di casa.

La nostra valutazione si basa non solo sui numeri delle due squadre, ma anche sulle loro performance recenti e sugli scontri diretti, fattori che potrebbero avere un peso importante sull’esito di questa partita.

Le probabili formazioni di Cittadella-Lecco — Cittadella (3-5-2): Saro; Salvi, Zilio, Angeli; D’Alessio, Vita, Casolari, Amatucci, Rizza; Rabbi, Bunino. Allenatore: Manuel Iori

Lecco (3-5-2): Furlan; Battistini, Marrone, Romani; Urso, Metlika, Zanellato, Duca, Kritta; Konate, Sipos. Allenatore: Federico Valente