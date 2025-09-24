Cittadella-Lumezzane: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Entrambe le squadre cercheranno di invertire la rotta in un match che potrebbe rivelarsi determinante per la corsa alla salvezza

Stefano Sorce 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 16:58)

Giovedì 25 settembre 2025, alle 18:30, Cittadella e Lumezzane si affronteranno in un match cruciale della Serie C, Girone A. Entrambe le squadre arrivano da un inizio di stagione difficile e cercheranno punti preziosi per risalire la classifica. Attualmente, il Cittadella occupa il 16° posto con 4 punti, mentre il Lumezzane è 17° con 3 punti, rendendo la partita fondamentale per le ambizioni di salvezza di entrambe.

Il match, in programma giovedì 25 settembre alle ore 18.30 sarà visibile anche su SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 256) e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — Il Cittadella, guidato da Manuel Iori, ha un avvio altalenante con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle prime cinque giornate. In casa, la squadra ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, segnando 4 gol e subendone 7. L’ultima partita contro l’AlbinoLeffe si è conclusa con una sconfitta per 2-1, evidenziando alcune lacune difensive da correggere. Tuttavia, il fattore campo e la necessità di punti potrebbero dare al Cittadella la spinta giusta per ottenere un risultato positivo.

Il Lumezzane, sotto la guida di Emanuele Troise, vive una situazione complicata con una sola vittoria e quattro sconfitte. La squadra fatica soprattutto in trasferta, dove ha perso entrambe le gare finora disputate. L’ultimo successo per 2-0 contro l’Ospitaletto può dare fiducia, ma la difficoltà a segnare lontano da casa resta un problema significativo.

Le probabili formazioni di Cittadella-Lumezzane — Cittadella (4-2-3-1): Zanellati, D'Alessio, Redolfi, Pavan, De Zen, Barberis, Verna, Egharevba, Vita, Gaddini, Castelli. Allenatore: Iori.

Lumezzane (4-3-3): Drago, Moscati, Pogliano, De Marino, Motta, Malotti, Paghera, Rocca, Iori, Ferro, Rolando. Allenatore: Troise.