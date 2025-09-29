Cittadella-Pro Patria: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Cittadella-Pro Patria, settima giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Al Tombolato va in scena una sfida dal sapore delicatissimo: Cittadella-Pro Patria. Entrambe in piena crisi di risultati e alla ricerca disperata di punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Due squadre storiche, con ambizioni diverse a inizio stagione, che ora si ritrovano in bilico: i granata per rilanciare il progetto di Iori dopo la retrocessione dalla B, i tigrotti per rialzarsi da un avvio shock.

Qui Cittadella — La squadra di Manuel Iori vive un momento nero: dopo i 4 punti raccolti nelle prime due giornate (vittoria sull’Alcione e pari con la Virtus Verona), sono arrivate 4 sconfitte consecutive (Pergolettese, Vicenza, Albinoleffe e Lumezzane). Con 4 punti totali, il Citta si ritrova nei bassifondi, lontano dalle ambizioni di promozione dichiarate in estate.

Qui Pro Patria — Periodo difficilissimo per i bustocchi di Leandro Greco: ancora a secco di vittorie, con soli 2 punti in classifica. Le ultime due gare hanno fatto male: due pesanti 0-3 contro Vicenza e Albinoleffe, prestazioni opache e squadra in evidente difficoltà mentale e fisica. Le assenze pesanti (Giudici e Masi squalificati nel match col Novara) hanno inciso, ma serve una scossa immediata per non sprofondare.

Cittadella-Pro Patria, probabili formazioni — CITTADELLA (4-2-3-1): Zanellati, D'Alessio, Redolfi, Pavan, De Zen, Barberis, Verna, Egharevba, Vita, Gaddini, Castelli. Allenatore: Manuel Iori

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Reggiori, Masi, Motolese; Bagatti, Dimarco, Di Munno, Ferri, Orfei; Mastroianni, Citterio. Allenatore: Leandro Greco