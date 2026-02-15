derbyderbyderby streaming Cittadella-Renate streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Cittadella-Renate: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
La Serie C col suo Girone A propone una sfida d’alta classifica: il Cittadella ospita il Renatelunedì 16 febbraio alle ore 20:30 in un match che può incidere in modo significativo sugli equilibri della zona playoff. I padroni di casa sono settimi con 39 punti, mentre il Renate occupa la quarta posizione a 42 punti, con l’obiettivo di consolidare il piazzamento nelle zone nobili della graduatoria.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Cittadella-Renate in streaming gratis:

Dove vedere Cittadella-Renate in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Cittadella-Renate è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento. Attraverso il palinsesto live è possibile seguire l’incontro in tempo reale da qualsiasi dispositivo, con aggiornamenti costanti, statistiche dettagliate e informazioni utili sull’andamento della gara.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Cittadella-Renate nella sezione Live

    • Il momento delle due squadre

    Il Cittadella, settimo con 39 punti, sta vivendo una stagione positiva e punta a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. La squadra di Manuel Iori fa dell’organizzazione e dell’equilibrio tattico i propri punti di forza.

    Il Renate, quarto a 42 punti, si presenta come una delle formazioni più solide del girone. La squadra allenata da Luciank Foschi ha dimostrato continuità di rendimento e ambisce a mantenere un posto tra le prime, forte di un impianto di gioco efficace e ben strutturato.

    Le probabili formazioni

    Le probabili formazioni di Cittadella-Renate evidenziano due sistemi di gioco differenti. Il Cittadella dovrebbe schierarsi con il 5-4-1, puntando su compattezza difensiva e ripartenze rapide, con Diaw come riferimento offensivo. Il Renate risponde con il 3-4-2-1, modulo che garantisce densità in mezzo al campo e supporto costante all’unica punta grazie ai due trequartisti.

    Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori

    Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciank Foschi

