La Serie C col suo Girone A propone una sfida d’alta classifica: il Cittadella ospita il Renatelunedì 16 febbraio alle ore 20:30 in un match che può incidere in modo significativo sugli equilibri della zona playoff. I padroni di casa sono settimi con 39 punti, mentre il Renate occupa la quarta posizione a 42 punti, con l’obiettivo di consolidare il piazzamento nelle zone nobili della graduatoria.

Dove vedere Cittadella-Renate in diretta TV e streaming LIVE — La diretta di Cittadella-Renate è disponibile per gli utenti registrati sulle piattaforme di riferimento.

Il momento delle due squadre — Il Cittadella, settimo con 39 punti, sta vivendo una stagione positiva e punta a sfruttare il fattore campo per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. La squadra di Manuel Iori fa dell’organizzazione e dell’equilibrio tattico i propri punti di forza.

Il Renate, quarto a 42 punti, si presenta come una delle formazioni più solide del girone. La squadra allenata da Luciank Foschi ha dimostrato continuità di rendimento e ambisce a mantenere un posto tra le prime, forte di un impianto di gioco efficace e ben strutturato.

Le probabili formazioni — Le probabili formazioni di Cittadella-Renate evidenziano due sistemi di gioco differenti. Il Cittadella dovrebbe schierarsi con il 5-4-1, puntando su compattezza difensiva e ripartenze rapide, con Diaw come riferimento offensivo. Il Renate risponde con il 3-4-2-1, modulo che garantisce densità in mezzo al campo e supporto costante all’unica punta grazie ai due trequartisti.

Cittadella (5-4-1): Zanellati, Zen, Pavan, Redolfi, Gatti, Rizza, Ihnatov, Casolari, Amatucci, Bunino, Diaw. Allenatore: Manuel Iori

Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciank Foschi