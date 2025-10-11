Il girone C di Serie C offre domenica 12 ottobre alle ore 14:30 tante partite interessanti. Tra queste spicca la sfida tra Cittadella e Triestina in un match tutto sommato equilibrato, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti in ottica salvezza. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Cittadella-TriestinaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Cittadella-Triestina, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Cittadella-Triestina in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Cittadella-Triestina in diretta live. Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 14:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Solo 6 punti in classifica che valgono il quart'ultimo posto in classifica per i padroni di casa: solo due punti nelle ultime cinque partite per il Cittadella, che è in un momento molto difficile dal punto di vista del gioco espresso e dei risultati ottenuti finora. Situazione ancor peggiore per la Triestina che, seppur stia avendo un rendimento migliorare, deve fare i conti con una pesante penalizzazione: al momento l'ultimo posto è affiancato dalla voce -8 punti in classifica.
Le probabili formazioni di Cittadella-Triestina—
Cittadella (4-2-3-1): Zanellati, Salvi, Redolfi, Gatti, Rizza, Amatucci, Casolari, Zen, Bunino, Gaddini, Castelli. Allenatore: Manuel Iori
Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, Faggioli. Allenatore: Geppino Marino
© RIPRODUZIONE RISERVATA