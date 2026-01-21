derbyderbyderby streaming Cividale-Brindisi: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

Diretta Tv e Streaming Gratis

Cividale-Brindisi: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

Cividale-Brindisi: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv - immagine 1
Cividale-Brindisi: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A2 su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Il 23° turno di Serie A2 Old Wild West propone un appuntamento di altissimo livello al PalaGesteco, dove la UEB Gesteco Cividale ospita la Valtur Brindisi, una delle principali candidate alla promozione e stabilmente nelle zone altissime della classifica.

Una sfida dal forte impatto emotivo e tecnico, che mette di fronte due squadre separate da pochi punti e accomunate da ambizioni importanti. Per i friulani sarà un banco di prova cruciale per confermare il proprio percorso d’alta classifica, mentre Brindisi arriva con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e migliorare il rendimento lontano da casa.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Cividale-Brindisi:

  • Guarda ora Cividale-Brindisi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Cividale-Brindisi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Cividale-Brindisi, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Cividale-Brindisi: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

    —  

    CIVIDALE BRINDISI SERIE A2 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Cividale-Brindisi in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Come accedere allo streaming

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet e Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Cividale-Brindisi sul palinsesto Sisal, GoldBet e Lottomatica

    • Qui Cividale

    —  

    Cividale dovrà essere brava a trasformare il fattore campo e l’energia del pubblico in intensità difensiva e ritmo offensivo, cercando di mascherare le recenti modifiche al roster con una prova di grande compattezza. La squadra di Pillastrini è chiamata a giocare con lucidità e sacrificio, affidandosi a un gioco corale e alla capacità di restare solida nei momenti di pressione.

    Qui Brindisi

    —  

    Brindisi, forte di talento, esperienza e profondità, punterà su organizzazione, fisicità e qualità nelle letture, cercando di colpire nei primi secondi dell’azione e di limitare le fiammate emotive dei padroni di casa. Il confronto si preannuncia intenso e combattuto: la gestione dei parziali e la tenuta mentale nei finali potrebbero fare la differenza in una gara destinata a restare aperta fino all’ultimo quarto.

  • Guarda ora Cividale-Brindisi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Bergamo-Verona in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui 

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Cividale-Brindisi, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Bergamo-Verona: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv
    Ruvo-Cento: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

    © RIPRODUZIONE RISERVATA