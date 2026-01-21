Cividale-Brindisi: dove vedere la Serie A2 in Streaming e in Tv

Cividale-Brindisi: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A2 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 gennaio - 14:56

Il 23° turno di Serie A2 Old Wild West propone un appuntamento di altissimo livello al PalaGesteco, dove la UEB Gesteco Cividale ospita la Valtur Brindisi, una delle principali candidate alla promozione e stabilmente nelle zone altissime della classifica.

Una sfida dal forte impatto emotivo e tecnico, che mette di fronte due squadre separate da pochi punti e accomunate da ambizioni importanti. Per i friulani sarà un banco di prova cruciale per confermare il proprio percorso d’alta classifica, mentre Brindisi arriva con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e migliorare il rendimento lontano da casa.

Qui Cividale — Cividale dovrà essere brava a trasformare il fattore campo e l’energia del pubblico in intensità difensiva e ritmo offensivo, cercando di mascherare le recenti modifiche al roster con una prova di grande compattezza. La squadra di Pillastrini è chiamata a giocare con lucidità e sacrificio, affidandosi a un gioco corale e alla capacità di restare solida nei momenti di pressione.

Qui Brindisi — Brindisi, forte di talento, esperienza e profondità, punterà su organizzazione, fisicità e qualità nelle letture, cercando di colpire nei primi secondi dell’azione e di limitare le fiammate emotive dei padroni di casa. Il confronto si preannuncia intenso e combattuto: la gestione dei parziali e la tenuta mentale nei finali potrebbero fare la differenza in una gara destinata a restare aperta fino all’ultimo quarto.