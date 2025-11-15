Cividale-Livorno live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie A2

L’ultimo confronto diretto, che risale al 18 gennaio 2025, ha visto la vittoria di Cividale per 88-74, confermando il trend favorevole per i padroni di casa. A questo punto, considerando il rendimento recente delle due squadre e la superiorità storica di Cividale negli scontri diretti, sembra che la squadra di casa abbia tutte le carte in regola per portare a casa un’altra vittoria. Tuttavia, Livorno non è da sottovalutare e potrebbe cercare di mettere in difficoltà Cividale con una difesa a zona ben organizzata e qualche improvviso spunto offensivo. Sarà una partita interessante, con molti spunti tattici, e nonostante le quote favorevoli a Cividale, nulla è scontato.