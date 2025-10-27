Scopri dove vedere la partita di Ligue 2 Clermont-Montpellier in streaming gratis: la diretta tv live su Bet365

Carmine Panarella 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 14:46)

Torna la Ligue 2 che, tra le tante gare interessanti, ci propone martedì 28 ottobre alle ore 20:30 la sfida tra Clermont e Montpellier, un match che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE CLERMONT-MONTPELLIER IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365, con accesso anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

Il momento del Clermont e del Montpellier — Il Clermont è tredicesimo con 13 punti e vuole muovere la classifica per risalire verso la zona centrale. Il Montpellier è quinto con 17 punti e punta a confermare le proprie ambizioni anche in trasferta.

Le probabili formazioni di Clermont-Montpellier — Il Clermont dovrebbe puntare su equilibrio in mediana e sulle ripartenze in verticale, mentre il Montpellier cercherà di sfruttare la qualità tecnica dei suoi trequartisti per creare superiorità negli ultimi 25 metri.

Clermont (4-1-4-1): Guivarch, Boto, Salmier, M'Bahia, Konaté, Gastien, Fakili, Ackra, Astic, Camblan, Socka. Allenatore: Gregory PromentMontpellier (4-2-3-1): Ngapandouetnbu, Davin, Omeragic, Laporte, Mbiayi, Junior, Chennahi, Orakpo, Savanier, Pays, Mendy. Allenatore: Zoumana Camara

Il match Clermont-Montpellier sarà disponibile in diretta streaming su Bet365.