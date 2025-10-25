Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 23:02)

Domenica 26 ottobre, alle 23:00, scendono in campo i Milwaukee Bucks contro i Cleveland Cavaliers. La sfida di Nba è tra le più avvincenti del weekend, dato che metterà l'una contro l'altra due delle squadre più attrezzate di tutta la Eastern Conference. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks” nella sezione Live Streaming.

Com’è finita l’ultima stagione — La scorsa stagione non è terminata nel migliore dei modi per i Milwaukee Bucks, dato che per il secondo anno di fila hanno concluso la loro stagione appena al primo turno di playoff. Non c'è dubbio che quest'anno sarà decisivo per misurare le ambizioni della franchigia, che ben ha cominciato la stagione con due vittorie, ma anche quelle di Giannis Antetokounmpo, che si presenta al match reduce da 31 punti messi a segno contro i Raptors.

I Cavs, invece, sono da diverso tempo una delle franchigie migliori per continuità in regular season, ma incontrano difficoltà quando il gioco si fa duro. Infatti, dopo aver terminato al primo posto la scorsa stagione regolare, sono stati eliminati al secondo turno di playoff in 5 gare dagli Indiana Pacers, una sentenza senz'appello.

I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks — Con poche partite giocate siamo ancora in una fase sperimentale dei quintetti. Non c'è dubbio che già ci sono delle pedine inamovibili: come Garland e Mitchell da un lato, e Porter Jr e Giannis dall'altro. Nelle prossime gare ci saranno diversi cambiamenti per cercare di trovare il supporting cast ideale per le stelle delle franchigie.

Cleveland Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, De'Andre Hunter, Evan Mobley, Jarrett Allen

Milwaukee Bucks: Kevin Porter Jr, Gary Trent Jr, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo, Myles Turner.

Non perdere Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks, tra le sfide più avvincenti del weekend di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.