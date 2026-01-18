Domani 19 gennaio c'è un match da non perdere in NBA. Alle 20:30 c'è la palla a due di Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder, la prima forza della Western Conference contro una delle squadre più in forma della Eastern, reduce da ben due vittorie di fila e con un quinto posto tra le mani. Scopri come seguire la sfida.
Lo streaming live
Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunders in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder in diretta TV e streaming gratis—
Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Oklahoma City Thunder sono la squadra che ha raccolto più vittorie in tutta la NBA, anche più dei Detroit Pistons che stanno giganteggiando nella Eastern Conference. Forti di 7 vittorie nelle ultime 10 partite i campioni in carica della NBA si presentano da favoriti alla sfida contro Cleveland; i Cavs, però, dal canto loro, sono reduci da un ottimo momento di forma tant'è che hanno vinto anche loro 7 sfide nelle ultime 10 e hanno vinto il back to back contro i Philadelphia 76ers. Grande prova di forza che senz'altro dà entusiasmo ed energia per affrontare la seconda metà di stagione.
I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder—
Cleveland si affida al talento di Mitchell e alla dominanza di Garland, ma dall'altro lato ci sono i campioni in carica. Okc vanta un gioco rodato, vincente e che ha continuato a regalare vittorie in questa nuova stagione.
Cleveland Cavaliers: D. Wade, E. Mobley, J. Allen, D. Mitchell, D. Garland.
Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander
© RIPRODUZIONE RISERVATA