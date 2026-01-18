Dove vedere Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 18 gennaio - 21:46

Domani 19 gennaio c'è un match da non perdere in NBA. Alle 20:30 c'è la palla a due di Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder, la prima forza della Western Conference contro una delle squadre più in forma della Eastern, reduce da ben due vittorie di fila e con un quinto posto tra le mani. Scopri come seguire la sfida.

Il momento delle due squadre — Gli Oklahoma City Thunder sono la squadra che ha raccolto più vittorie in tutta la NBA, anche più dei Detroit Pistons che stanno giganteggiando nella Eastern Conference. Forti di 7 vittorie nelle ultime 10 partite i campioni in carica della NBA si presentano da favoriti alla sfida contro Cleveland; i Cavs, però, dal canto loro, sono reduci da un ottimo momento di forma tant'è che hanno vinto anche loro 7 sfide nelle ultime 10 e hanno vinto il back to back contro i Philadelphia 76ers. Grande prova di forza che senz'altro dà entusiasmo ed energia per affrontare la seconda metà di stagione.

I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder — Cleveland si affida al talento di Mitchell e alla dominanza di Garland, ma dall'altro lato ci sono i campioni in carica. Okc vanta un gioco rodato, vincente e che ha continuato a regalare vittorie in questa nuova stagione.

Cleveland Cavaliers: D. Wade, E. Mobley, J. Allen, D. Mitchell, D. Garland.

Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander