La notte di giovedì 12 febbraio, con palla a due fissata alle 01:00 italiane, la Rocket Mortgage FieldHouse ospita la sfida tra Cleveland Cavaliers e Washington Wizards. Un match che, almeno sulla carta, sembra avere una direzione ben precisa, vista la differenza di rendimento e di ambizioni tra le due franchigie.
Lo streaming live
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Hai tre possibilità per vedere Cleveland Cavaliers-Washington Wizards in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Cleveland Cavaliers-Washington Wizards sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Cleveland Cavaliers-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis—
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Cleveland Cavaliers stanno attraversando uno dei migliori momenti della loro stagione. Il quarto posto a Est è il frutto di una striscia impressionante: nove vittorie nelle ultime dieci partite, impreziosite dall’ultimo successo contro Denver, vera prova di maturità. L’intesa tra Donovan Mitchell e James Harden è sempre più evidente e rende Cleveland una delle squadre più difficili da affrontare in questo momento.
Situazione opposta per i Wizards, penultimi in classifica con appena 14 vittorie stagionali. Washington arriva da due sconfitte consecutive contro Heat e Nets, ma guarda al futuro con curiosità: l’inserimento dei nuovi acquisti, su tutti Anthony Davis, potrebbe dare una scossa a una stagione finora molto complicata.
I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Washington Wizards—
Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden
Washington Wizards: K. George, J. Champagnie, A. Sarr, B. Coulibaly, B. Carrington
© RIPRODUZIONE RISERVATA