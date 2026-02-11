derbyderbyderby streaming Cleveland Cavaliers-Washington Wizards, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

La notte di giovedì 12 febbraio, con palla a due fissata alle 01:00 italiane, la Rocket Mortgage FieldHouse ospita la sfida tra Cleveland Cavaliers e Washington Wizards. Un match che, almeno sulla carta, sembra avere una direzione ben precisa, vista la differenza di rendimento e di ambizioni tra le due franchigie.

Dove vedere Cleveland Cavaliers-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

    • Il momento delle due squadre

    I Cleveland Cavaliers stanno attraversando uno dei migliori momenti della loro stagione. Il quarto posto a Est è il frutto di una striscia impressionante: nove vittorie nelle ultime dieci partite, impreziosite dall’ultimo successo contro Denver, vera prova di maturità. L’intesa tra Donovan Mitchell e James Harden è sempre più evidente e rende Cleveland una delle squadre più difficili da affrontare in questo momento.

    Situazione opposta per i Wizards, penultimi in classifica con appena 14 vittorie stagionali. Washington arriva da due sconfitte consecutive contro Heat e Nets, ma guarda al futuro con curiosità: l’inserimento dei nuovi acquisti, su tutti Anthony Davis, potrebbe dare una scossa a una stagione finora molto complicata.

    I probabili quintetti di Cleveland Cavaliers-Washington Wizards

    Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden

    Washington Wizards: K. George, J. Champagnie, A. Sarr, B. Coulibaly, B. Carrington

