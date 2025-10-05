Cleveland-Minnesota: dove vedere la NFL in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Cleveland-Minnesota: il match divisionale tra Browns e Vikings è in programma domenica 5 ottobre al Tottenham Hotspur di Londra

Vincenzo Bellino Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 01:55)

La NFL torna protagonista in Europa! Dopo la trasferta irlandese della scorsa settimana, i Minnesota Vikings, due vittorie e altrettante sconfitte in quattro partite disputate, si preparano a scendere in campo a Londra contro i Cleveland Browns (domenica 5 ottobre, ore 15:30). Per questi ultimi la stagione regolare non è ancora pienamente decollata, alla luce dei tre ko maturati nelle prime quattro uscite.

Qui Cleveland — I Vikings (2-2) hanno ancora sul groppone la bruciante sconfitta contro gli Steelers a Dublino. Nonostante un finale combattuto, i problemi sulla linea offensiva e alcuni infortuni chiave hanno complicato i piani di coach O’Connell. L’attacco guidato da Carson Wentz fatica a carburare, mentre la difesa non sempre riesce a mascherare le lacune. La voglia di riscatto è tanta, ma a Londra servirà la partita perfetta per evitare di scivolare sotto il 50% di vittorie.

Qui Minnesota — Dall’altra parte, i Browns (1-3) hanno vissuto un avvio complicato ma restano una squadra ostica. La difesa è la migliore della NFL per yard concesse per giocata, mentre l’attacco sta cercando una nuova identità con il rookie Dillon Gabriel pronto al debutto da titolare. Occhi puntati anche sul running back Quinshon Judkins, già a segno nelle ultime due gare, e destinato a prendersi sulle spalle buona parte del gioco offensivo. Cleveland arriva a Londra con l’etichetta di sfavorita, ma anche con l’opportunità di sorprendere.