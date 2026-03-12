La sfida NBA tra Clippers e Bulls si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 03:00. I Clippers vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in classifica e continuare la striscia positiva, mentre i Bulls cercano un successo in trasferta per migliorare il rendimento stagionale e risalire in classifica Eastern Conference.