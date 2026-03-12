derbyderbyderby streaming Clippers-Bulls streaming gratis: dove vedere la NBA, diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di NBA Clippers-Bulls: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Clippers e Bulls si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 03:00. I Clippers vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in classifica e continuare la striscia positiva, mentre i Bulls cercano un successo in trasferta per migliorare il rendimento stagionale e risalire in classifica Eastern Conference.

Hai tre possibilità per guardare Clippers-Bulls in streaming gratis:

Dove vedere Clippers-Bulls in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Clippers-Bulls è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Clippers-Bulls.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Come accedere allo streaming

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Clippers-Bulls nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    I Clippers cercheranno di imporre ritmo offensivo e sfruttare le giocate chiave dei loro tiratori per controllare la partita.

    I Bulls proveranno a rispondere con solidità difensiva e gestione dei possessi per portare a casa un successo importante in trasferta.

