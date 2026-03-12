La sfida NBA tra Clippers e Bulls si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 03:00. I Clippers vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in classifica e continuare la striscia positiva, mentre i Bulls cercano un successo in trasferta per migliorare il rendimento stagionale e risalire in classifica Eastern Conference.
La diretta streaming
Clippers-Bulls streaming gratis: dove vedere la NBA, diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Clippers-Bulls in streaming gratis:
Dove vedere Clippers-Bulls in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
I Clippers cercheranno di imporre ritmo offensivo e sfruttare le giocate chiave dei loro tiratori per controllare la partita.
I Bulls proveranno a rispondere con solidità difensiva e gestione dei possessi per portare a casa un successo importante in trasferta.
