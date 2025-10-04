Club America-Santos Laguna, 12° turno della Liga MX: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 23:23)

ClubAmerica-Santos Laguna è il match valido per la dodicesima giornata di Liga MX, in programma all'Estadio Azteca nella notte tra sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle 05:05. Le due compagini vivono momenti completamente diversi: padroni di casa precedono gli ospiti in classifica di 14 punti e sono reduci da tre risultati utili di fila; i Laguneros nello scorso turno di campionato sono stati invece sconfitti dal Monterrey.

Dove vedere Club America-Santos Laguna in Diretta TV e in streaming LIVE — CLUB AMERICA SANTOS LAGUNA MX STREAMING DIRETTA TV - La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della MLS comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Club America-Santos Laguna in diretta live.

Qui Club America — Il CF América occupa il 3° posto della Primera División Apertura 2025/2026 con 24 punti in 11 partite (7 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta) e un bilancio gol di 23 segnati e 11 subiti. La squadra ha dimostrato solidità sia in attacco che in difesa, mostrando un rendimento costante nelle ultime giornate. Il fattore casa sarà fondamentale, considerando la capacità di gestire bene le partite davanti al proprio pubblico.

Qui Santos Laguna — Il Santos Laguna si trova al 15° posto con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 7 sconfitte) e un bilancio gol di 13 segnati e 18 subiti. La squadra ha avuto difficoltà a mantenere continuità, specialmente in trasferta, e dovrà affrontare un avversario più esperto e organizzato. Nonostante i numeri, i Laguneros hanno la capacità di sorprendere in singoli episodi offensivi, ma il pronostico resta in salita.

Club America-Santos Laguna, probabili formazioni — AMERICA (4-2-3-1): Malagón (PO), Reyes Romero, Cáceres, Juárez, Borja, Alvarez, Fidalgo, Gutiérrez, Zendejas, Saint-Maximin, Zúñiga. Allenatore: Andrà Jardine

SANTOS LAGUNA (4-3-3): Acevedo Lopez (PO), Abella, Ortega, Pérez, Amione, Güemez, López Vargas, Mariscal, Sordo, Barticciotto, Dájome. Allenatore: Carlos Cruz