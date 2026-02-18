I playoff di Champions League continuano questa sera. Tra le sfide in programma spicca Club Brugge-Atletico Madrid, valevole per la partita di andata. Ritorno si giocherà al Wanda Metropolitano il prossimo martedì. I padroni di casa giungono alla sfida di stasera dopo aver chiuso la fase campionato al 19°posto con 3 vittorie, 1 pareggio e 4 KO, mentre dai Colchoneros ci si aspettava di più ma alla fine hanno terminato il girone solo al 14°posto. Fischio di inizio alle 21.

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Esultanza Club Brugge (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

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sarà trasmessa tramite i canali. Per quanto riguarda lo streaming la partita la si può seguire tramite Now Tv e Sky Go. Per chiunque fosse abbonato basterà inserire le proprie credenziali. Viceversa, per chi non fosse ancora abbonato dovrà prima creare il proprio account tramite contratto con le omonime piattaforme.

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Come arrivano alla partita le due squadre

Le vittorie consecutive controhanno permesso alla squadra belga di raggiungere degli insperati spareggi. Nonostante sulla carta siano dati per sfavoriti, gli Orsi arrivano alla sfida sulle ali dell'entusiasmo. In campionato hanno vinto le ultime due partite grazie alle quali hanno riaperto la lotta al titolo. La prima posizione, a cinque giornate dalla fine, è ora distante solo 3 lunghezze. Lo stadio Jan Breydel si prepara a tingersi di neroazzurro per la partita contro la squadra di

L'Atletico Madrid poteva e doveva fare molto di meglio in questa stagione. La mancata qualificazione diretta alla fase finale è stata sfiorata per soli 3 punti a causa della clamorosa sconfitta casalinga contro il meno quotato Bodo/Glimt all'ultima giornata. In campionato la situazione non va meglio. quarta posizione e ben 14 punti di distacco dal Real Madrid primo in classifica. Unica nota positiva, l'ipoteca qualificazione alla finale di Copa del Rey dopo il 4-0 rifilato al Barcellona al Wanda Metropolitano.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Atletico Madrid

I padroni di casa scendono in campo con un 4-3-3 dinamico e con tre riferimenti offensivi, per far breccia nel cuore della difesa degli spagnoli. La formazione di Simeone risponderà molto probabilmente con il solito 4-4-2. Alvarez davanti insieme al granitico Sorloth, qualche dubbio invece sulla presenza dal primo minuto per Ademola Lookman.

Club Brugge (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Vermant, Tzolis. Allenatore: Leko.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Ruggeri, Giménez, Hancko; González, Cardoso, Koke, Álex Baena; Alvarez, Sørloth. Allenatore: Simeone.

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