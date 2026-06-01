Bet365 offrirà inoltre la possibilità di seguire l’incontro in streaming live. Gli utenti con account attivo potranno accedere rapidamente alla diretta dalla sezione live del sito, seguendo il match su desktop o mobile insieme a statistiche e andamento in tempo reale.

Momento dei due tennisti

Flavio Cobolli sta vivendo probabilmente uno dei momenti migliori della sua carriera. Dopo le delusioni accumulate nei tornei di Roma e Amburgo, il tennista fiorentino ha trovato a Parigi continuità, brillantezza e una solidità che finora gli hanno consentito di attraversare il tabellone senza perdere neppure un set. L'ultima vittima è stata il connazionale Learner Tien, superato con autorevolezza in una prestazione che ha confermato la crescita del numero uno azzurro di questa nuova generazione. La sensazione è che Cobolli stia giocando con grande fiducia e che abbia individuato nel Roland Garros il torneo ideale per compiere un ulteriore salto di qualità.

Dall'altra parte della rete ci sarà uno Zacharyche rappresenta una delle sorprese più interessanti del torneo. L'americano,, si è lasciato alle spalle una stagione sulla terra battuta piuttosto complicata e ha improvvisamente trovato continuità proprio sul palcoscenico più importante. Il suo percorso parla chiaro: successi contro Alexei Popyrin, Adam Walton e soprattutto Francisco Cerundolo, sconfitto al termine di una battaglia durata cinque set. Svajda arriva quindi con entusiasmo e senza particolari pressioni, caratteristiche che spesso rendono pericolosi i giocatori meno attesi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI COBOLLI-SVAJDA CLICCA SU BET365.

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