Colonia-Borussia Dortmund: probabili formazioni e diretta live

Colonia e Borussia Dortmund si affrontano in una sfida importante per entrambe le squadre

Stefano Sorce 6 marzo - 23:36

La Bundesliga propone una sfida con obiettivi molto diversi tra le due squadre. Sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:30, al RheinEnergieStadion, si incontrano Colonia-Borussia Dortmund in una partita che può pesare sia nella lotta salvezza sia nella corsa alle prime posizioni della classifica.

Dove vedere Colonia-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.

Il momento delle due squadre — Il Colonia sta vivendo una stagione complicata e continua a lottare per restare nella massima serie. La squadra deve trovare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione e ogni partita diventa fondamentale. Nonostante alcune buone prestazioni, i biancorossi hanno spesso pagato errori difensivi e una certa difficoltà nel concretizzare le occasioni create.

Il Borussia Dortmund arriva invece da giorni difficili dopo due colpi pesanti: prima l’eliminazione dalla Champions League e poi la sconfitta contro il Bayern Monaco che ha ridimensionato le ambizioni di titolo. La squadra di Niko Kovac resta però seconda in classifica e deve difendere questa posizione per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League.

Probabili formazioni di Colonia-Borussia Dortmund — Il Colonia dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1, con Schwabe tra i pali; linea difensiva composta da Van den Berg, Simpson-Pusey e Ozkacar. Sulle corsie Castro-Montes e Lund, mentre Martel, Krauss e Lund agiranno in mezzo al campo. Sulla trequarti Kaminski ed El Mala alle spalle della punta Ache.

Il Borussia Dortmund dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1, con Kobel in porta; difesa a tre formata da Reggiani, Anton e Schlotterbeck. Sugli esterni Ryerson e Svensson, con Sabitzer e Nmecha in mezzo. Alle spalle della punta Beier agiranno Brandt e Silva.

Colonia (4-3-2-1): Schwabe; Van den Berg, Simpson-Pusey, Ozkacar; Castro-Montes, Martel, Krauss, Lund; Kaminski, El Mala; Ache.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Silva; Beier.

