Colonia-Gladbach: come vedere gratuitamente il match di Bundesliga

Colonia-Borussia M’Gladbach si gioca sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:30 al RheinEnergieStadion

Stefano Sorce 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 16:13)

Il RheinEnergieStadion si prepara a esplodere. Colonia-Gladbach, in programma sabato 21 marzo 2026 alle ore 15:30, non è un semplice derby: è una partita che può decidere il destino di entrambe. Qui non si gioca solo per i punti. Qui si gioca per non sprofondare.

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Il momento delle due squadre — Il Colonia arriva a questa sfida con l’acqua alla gola. La squadra è in un momento psicologicamente pesante, e questo si vede chiaramente in campo. Nelle ultime cinque partite sono arrivati appena due punti, con prestazioni che seguono sempre lo stesso copione: buoni momenti, poi blackout improvvisi e gol subiti nei momenti peggiori. Il vero problema è la tenuta mentale, ancora prima di quella tecnica. Una squadra che va in vantaggio ma non sa gestirlo è una squadra che non si fida di sé stessa. A livello difensivo, i numeri sono duri: 44 gol subiti e una linea arretrata continuamente rimaneggiata per via degli infortuni. Questo crea insicurezza, disorganizzazione e, soprattutto, errori evitabili.

Il Borussia M’Gladbach arriva con una situazione diversa, ma non perfetta. La vittoria contro il St. Pauli ha ridato ossigeno e fiducia, e soprattutto ha rimesso un minimo di ordine in una stagione altalenante.La squadra è 12ª, quindi leggermente più tranquilla, ma non abbastanza da sentirsi al sicuro. Il problema principale resta la continuità: il Gladbach è una squadra che può fare una grande partita e poi spegnersi improvvisamente. Anche la difesa non è impeccabile (43 gol subiti), quindi non parliamo certo di una squadra solida.

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