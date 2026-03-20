Il derby tra Colonia e Borussia Mönchengladbach arriva in un momento delicatissimo per entrambe, anche se con stati d’animo diversi

Stefano Sorce 20 marzo - 18:58

Non è mai una partita come le altre. Colonia-Gladbach è uno di quei derby che si giocano prima nella testa e poi sul campo. Sabato 21 marzo 2026, alle 15:30, il RheinEnergieStadion sarà carico di tensione, aspettative e rabbia sportiva. Da una parte un Colonia che sente il fiato sul collo e ha bisogno di punti per non scivolare nel baratro. Dall’altra un Gladbach che ha appena ritrovato equilibrio e vuole dimostrare di essere uscito definitivamente dalla zona pericolosa.

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Momento delle due squadre — Il Colonia arriva a questo appuntamento con l’acqua alla gola. I 25 punti raccolti fin qui tengono i biancorossi appena sopra la zona più pericolosa della classifica, ma il margine resta troppo sottile per sentirsi tranquilli. Il pareggio conquistato sul campo dell’Amburgo ha almeno evitato un’altra ferita, ma non ha cancellato i problemi di una squadra che continua a faticare sia nella gestione delle partite sia nella continuità di rendimento. Lukas Kwasniok sta provando a tenere in piedi il suo gruppo facendo leva sull’intensità e sulla partecipazione del pubblico, elemento che in una gara come questa può davvero incidere. In mezzo al campo Kaminski si è ritagliato un ruolo centrale nello sviluppo del gioco, mentre in avanti Ache resta il riferimento offensivo a cui si aggrappano le speranze del Colonia. Per i padroni di casa, però, non basterà giocare con il cuore: serviranno lucidità, aggressività e soprattutto fame di risultato.

Il Borussia Mönchengladbach, al contrario, si presenta al derby con una dose diversa di fiducia. Il 2-0 rifilato al St. Pauli ha ridato ossigeno alla classifica e ha permesso ai rossoneri di allungare sulla zona calda. I 28 punti conquistati fin qui non autorizzano ancora a rilassarsi, ma raccontano comunque una squadra che, almeno nelle ultime settimane, ha ritrovato ordine e compattezza. Eugen Polanski ha dato un’impronta precisa al Gladbach, rilanciando un 3-4-2-1 che sembra adattarsi bene alle caratteristiche della rosa. Stöger e Honorat stanno garantendo qualità e peso offensivo tra le linee, mentre Tabakovic continua a essere il terminale più credibile negli ultimi metri. Il Borussia arriva a Colonia con meno ansia addosso e con la tentazione di giocare il derby da squadra libera mentalmente, condizione che in sfide del genere può diventare un vantaggio notevole.

Probabili formazioni di Colonia-Gladbach — Nel Colonia Kwasniok dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1, un sistema pensato per dare equilibrio e accompagnare Ache con uomini di qualità e corsa sulla trequarti. Kaminski agirà da perno creativo alle spalle della punta, con Maina ed El Mala chiamati a dare ampiezza e strappi.

Il Borussia Mönchengladbach dovrebbe invece confermare il 3-4-2-1 che ha portato buoni segnali nell’ultima uscita. Honorat e Mohya agiranno a supporto di Tabakovic, mentre Stöger sarà uno dei riferimenti principali per geometrie e inserimenti. L’idea è quella di tenere compatta la squadra e provare a colpire nei momenti in cui il Colonia sarà costretto ad allungarsi.

Colonia (4-2-3-1): Schwabe; Krauß, Van den Berg, Ozkacar, Lund; Johannesson, Martel; Maina, Kaminski, El Mala; Ache.

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Engelhardt, Stöger, Castrop; Honorat, Mohya; Tabakovic.

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