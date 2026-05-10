A Colonia, quando il calcio diventa una questione di salvezza, cambia perfino il modo in cui la gente attraversa la città. I tram sembrano più silenziosi, le birre si bevono più lentamente e tutti continuano a fare finta di stare tranquilli anche quando dentro hanno il panico. Domenica 10 maggio 2026, alle 17:30, il Colonia si giocherà una fetta pesantissima della propria stagione contro l’Heidenheim. E fidatevi, qui a Colonia nessuno considera questa una partita normale. Perché il RheinEnergieStadion, quando sente paura, diventa un posto rumoroso, nervoso, quasi ingestibile. E l’Heidenheim arriva proprio nel momento peggiore possibile: obbligato praticamente a vincere per continuare a sperare nella salvezza. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI COLONIA-HEIDENHEIM CLICCA SU BET365.

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Il momento del Colonia

Il Colonia arriva a questa sfida con una sola sconfitta nelle ultime sette gare di Bundesliga, segnale di una squadra che almeno dal punto di vista mentale ha trovato maggiore solidità. Il problema resta la difficoltà nel trasformare i pareggi in vittorie. L’ultimo 2-2 contro l’Union Berlino ha confermato una squadra viva offensivamente ma ancora troppo fragile dietro. Al RheinEnergieStadion però le partite del Colonia raramente sono noiose. I numeri parlano chiarissimo: tantissimi gol, entrambe le squadre spesso a segno e una costante sensazione di caos controllato.

Il momento dell’Heidenheim

L’Heidenheim si presenta con la salvezza ancora possibile ma appesa a un filo sottilissimo. Il 3-3 contro il Bayern Monaco ha mostrato carattere e qualità offensive, ma anche i soliti enormi problemi difensivi. Con 69 reti subite, la squadra ospite possiede una delle peggiori difese della Bundesliga. Fuori casa il rendimento continua a essere disastroso, ma proprio questa disperazione potrebbe spingere l’Heidenheim a giocarsi tutto senza calcoli. La sensazione è che gli ospiti proveranno ad attaccare senza troppa prudenza, perché ormai il tempo per gestire è finito.

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