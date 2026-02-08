Colonia-Lipsia: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv

Colonia-Lipsia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 8 febbraio - 00:16

Sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi: il Lipsia in piena corsa europea e il Colonia a metà classifica ma in crescita. I precedenti recenti sorridono nettamente ai sassoni, che hanno vinto tre scontri diretti consecutivi contro il Colonia, ma il momento di forma casalingo dei padroni di casa rende il match meno scontato di quanto dica la classifica.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Colonia-Lipsia:

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Colonia — Il FC Colonia si presenta all’appuntamento da decimo in classifica con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte) e con un andamento recente piuttosto altalenante, ma non privo di segnali incoraggianti.

Nell’ultimo turno ha battuto 1-0 il Wolfsburg in casa, confermando una certa solidità davanti al proprio pubblico. Nelle cinque gare di campionato più recenti ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte: successo interno col Mainz per 2-1, pari 2-2 a Heidenheim, ko con Bayern (1-3) e Friburgo (1-2).

Qui Lipsia — Il Lipsia occupa il sesto posto con 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte), ma arriva da un turno negativo che ha rallentato la corsa. Nell’ultima uscita è caduto 2-1 in casa contro il Mainz, nonostante un possesso palla molto alto e buon controllo territoriale.

Nelle cinque giornate più recenti il bilancio è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte: prima del ko col Mainz erano arrivati il pari 1-1 sul campo del St. Pauli e la netta vittoria esterna 3-0 a Heidenheim. In precedenza il pesante 1-5 interno col Bayern era stato compensato dal 2-0 al Friburgo.

Colonia-Lipsia, probabili formazioni — Colonia (4-4-2): Schwaebe, Sebulonsen, van den Berg, Ozkacar, Hansen, Thielmann, Martel, Krauss, Kaminski, Ache, Buelter.

RB Lipsia (4-4-1-1): Gulacsi, Baku, Orban, Bitshiabu, Raum, Diomande, Seiwald, Schlager, Nusa, Baumgartner, Cruz.

