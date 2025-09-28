Colonia-Stoccarda, quinta giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre - 03:21

Il programma domenicale di Bundesliga si apre con Friburgo-Hoffenheim e prosegue alle 17:30 con Colonia-Stoccarda. Squadre vicine in classifica, separate da un punto: padroni di casa davanti a quota 7 e reduci dalla sconfitta col Lipsia che sperano di vendicare. Ospiti, invece, fin qui troppo altalenanti, ma arrivano all'appuntamento del RheinEnergieStadion col morale più alto rispetto a quello degli avversari, in virtù del 2-0 rifilato al St.Pauli.

Colonia-Stoccarda: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming

La partita, in programma domenica 28 settembre alle ore 17:30, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Colonia — Il Colonia arriva a questa partita dopo la prima sconfitta stagionale contro il Lipsia (3-1). La squadra di Kwansiok vuole tornare subito alla vittoria davanti al proprio pubblico, forte di un inizio promettente con 7 punti in quattro partite. Occhi puntati su Marius Bulter, autore finora di due gol e due assist, mentre mancheranno all’appello Kilian e Van den Berg per problemi fisici.

Qui Stoccarda — Lo Stoccarda si presenta al match con il morale alto dopo la vittoria interna contro il St. Pauli (2-0). La squadra di Hoeneß ha raccolto finora due successi e due sconfitte in campionato e punta a centrare il terzo successo stagionale per dare continuità alla striscia positiva. L’attacco si affida a Ermedin Demirović, autentico punto di riferimento offensivo con già 4 gol e 2 assist tra Bundesliga ed Europa League. Tra gli assenti figurano Undav e Silas, entrambi indisponibili per infortunio.

Colonia-Stoccarda, probabili formazioni — COLONIA (3-4-2-1): Schwabe; Schmied, Hübers, Krauß; Sebulonsen, Jóhannesson, Martel, Lund; Waldschmidt, Kamiński; Thielmann. Allenatore: Sebastian Hoeneß

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Chema, Stiller; Leweling, El Khannouss, Tomas; Demirović. Allenatore: Lukas Kwasniok