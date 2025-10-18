Colorado-Los Angeles FC in Diretta Streaming Gratis: dove vedere la MLS

Colorado-Los Angeles FC, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 03:00: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Vincenzo Bellino Redattore 18 ottobre - 02:31

Domenica 19 ottobre 2025, alle 03:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Colorado Rapids e Los Angeles FC. La squadra ospite, già qualificata anzitempo ai play-off, proverà ugualmente a far risultato per migliorare ulteriormente la propria posizione di classifica (terza attualmente). Il secondo posto finale, infatti, le permetterebbe di beneficiare di un sorteggio più benevolo nella fase ad eliminazione diretta. Tra il dire e il fare però ci sono le motivazioni dei Colorado Rapids, ancora in corsa per un posto negli spareggi che assegneranno il titolo. Guarda ora Colorado-Los Angeles FC. GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Colorado Rapids — I Rapids si presentano a questa sfida con il fiato corto. La formazione di Chris Armas ha vissuto una stagione complicata, segnata da troppi alti e bassi. Attualmente in decima posizione con 40 punti, il Colorado ha vinto solo una delle ultime cinque partite, collezionando anche tre sconfitte e un pareggio. L’ultimo passo falso, ko 1-0 col Real Salt Lake, ha pesato tantissimo nella corsa playoff, lasciando la squadra in bilico tra speranza e rassegnazione. Servirà dunque una prestazione quasi perfetta per arginare un avversario del calibro di Los Angeles FC e conquistare il biglietto per la fase successiva del torneo nazionale.

Qui Los Angeles FC — La squadra ospite è in ottima forma, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, e terza in classifica con 59 punti. L’unico passo falso recente è stato lo 0-1 contro Austin, ma nel complesso la stagione resta di altissimo livello: 63 gol fatti e solo 38 subiti parlano chiaro. I Los Angeles FC si confermano una delle formazioni più solide e spettacolari della MLS, capace di abbinare potenza offensiva e organizzazione tattica. Anche in trasferta i numeri sono positivi, con una squadra che sa gestire i ritmi e colpire nei momenti giusti. Pur con i playoff già assicurati, Cherundolo chiede ai suoi di mantenere alta la concentrazione per non perdere slancio in vista della fase decisiva.

Colorado-Los Angeles FC, probabili formazioni — Colorado e Los Angeles si schierano a specchio, 4-2-3-1 per entrambe. Rapids con Steffen tra i pali, protetto da una linea difensiva a quattro composta da Cannon, Maxsö, Holding e Santos. In mezzo al campo, Ronan e Atencio formeranno la coppia di mediani; sulla trequarti spazio alla fantasia di Aaronson e Bassett, supportati da Harris. In attacco, il riferimento sarà Navarro.

Californiani con l'ex Lione e Tottenham Lloris in porta. Difesa a quattro con Palencia e Hollingshead sulle corsie basse laterali e Porteous e Tafari Burgess in mezzo. In mediana, Choiniere e Segura agiranno da diga centrale, mentre sulla trequarti toccherà al tridente composto da Tillman, Delgado, Bouanga, con Son unica punta davanti.

COLORADO RAPIDS (4-2-3-1): Steffen, Cannon, Maxsö, Holding, Santos, Ronan, Atencio, Harris, Aaronson, Bassett, Navarro. Allenatore: Chris Armas

LOS ANGELES FC (4-2-3-1): Lloris, Palencia, Porteous, Tafari Burgess, Hollingshead, Choiniere, Segura, Tillman, Delgado, Bouanga, Son. Allenatore: Steven Cherundolo

