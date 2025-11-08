Colts-Falcons: dove vedere la NFL in Tv e in Streaming LIVE

Segui Colts-Falcons: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la NFL in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 10:17)

Domenica 9 novembre, il Mercedes-Benz Stadium di Berlino ospita uno degli scontri più attesi della NFL: Atlanta Falcons contro Indianapolis Colts. Il calcio d’inizio è fissato alle 15:30. Scopri come seguire la sfida di NFL Colts-Falcons GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Colts — I Colts, al contrario, arrivano in Germania con slancio e fiducia. Hanno vinto cinque delle ultime partite casalinghe e mostrano un attacco efficace e versatile. Anche nella recente sconfitta contro i Steelers (27-20) hanno totalizzato 368 yard, dimostrando solidità sia nel gioco aereo che su terra. Con uno spread favorevole di -6,5, puntano a imporre il proprio ritmo sin dai primi snap.

Qui Falcons — I Falcons attraversano un momento complicato: hanno perso tre partite consecutive, incluso il match di misura contro i Patriots (24-23). Nonostante l’attacco abbia mostrato lampi di brillantezza, con 288 yard totali nell’ultimo incontro, la squadra deve ritrovare continuità. Il morale è sotto pressione, e ogni errore sarà amplificato in una trasferta europea.

