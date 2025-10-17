Columbus-New York Red Bulls: la MLS in Diretta TV e Live Gratis

Columbus-New York Red Bulls, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 00:00: streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

Vincenzo Bellino Redattore 17 ottobre - 08:28

Domenica 19 ottobre 2025, alle 00:00, il turno numero 34 della Major League Soccer propone la sfida tra Columbus Crew e New York Red Bulls. Un vero e proprio scontro diretto al Lower.com Field: la squadra di casa occupa la nona posizione, in piena corsa per un piazzamento play-off e precede gli ospiti in classifica di otto lunghezze. Vincere significherebbe blindare virtualmente la qualificazione, ma una sconfitta riaprirebbe qualsiasi discorso anche per la squadra di Sandro Schwarz.

Qui Columbus — Il Columbus Crew occupa il 14° posto con 51 punti, frutto di 13 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte, e ha costruito gran parte del suo bottino tra le mura amiche. Al Lower.com Field, infatti, la squadra di Wilfried Nancy ha raccolto 8 vittorie, perdendo solo 3 volte. Il bilancio di 52 gol fatti e 50 subiti racconta una formazione capace di creare tanto ma ancora vulnerabile dietro. Nelle ultime 5 partite, il Crew ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, ma il pareggio esterno per 1-1 contro Orlando ha mostrato segnali di solidità e voglia di riscatto, vedremo se basterà per conquistare una vittoria che in chiave play-off, risulterebbe pesantissima.

Qui New York Red Bulls — Per il New York Red Bulls, attualmente 17° con 43 punti, la stagione si è rivelata complicata soprattutto lontano da casa. Solo 2 vittorie in 16 gare esterne sono un dato eloquente per la squadra di Sandro Schwarz, che fatica a mantenere equilibrio e intensità fuori dalla Red Bull Arena. I numeri parlano di 47 gol segnati e 44 subiti, con una tendenza a soffrire i ritmi alti imposti dagli avversari. Nelle ultime cinque gare Forsberg e compagni hanno collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, due di fila, l’ultima in casa per 0-1 contro Cincinnati.

Columbus-New York Red Bulls, probabili formazioni — Il Columbus per continuare a sognare e chiudere i giochi in ottica play-off punta su un undici titolare d'attacco. 4-3-3 per la squadra di Nancy. Reparto arretrato, a protezione di Schulte, formato da Moreira e Amundsen al centro e Herrera ed Arfsten sulle corsie basse laterali. Tridente di centrocampo con Chambost e Zawadzki incaricati di affiancare Nagbe in cabina di regia. In avanti Picardi e Lappalainen guideranno il reparto offensivo insieme a Diego Rossi, il miglior marcatore stagionale dei Crew con 16 reti all'attivo.

4-4-2 per i Red Bulls. Sandro Schwarz si affida a Coronel tra i pali, difesa a quattro formata da Nealis e Morales sulle corsie, mentre Hack e Parker giocheranno al centro. Gjengaar e Sofo saranno invece i due esterni di centrocampo, presidiato al centro da Donkor e Berggren. In avanti il reparto d'attacco sarà formato da una coppia offensiva che l'Europa e in particolare la Bundesliga, conosce bene: Choupo-Moting e Forsberg.

COLUMBUS CREW (4-3-3): Schulte, Herrera, Moreira, Amundsen, Arfsten, Chambost, Nagbe, Zawadzki, Picard, Rossi, Lappalainen. Allenatore: Wilfried Nancy

NEW YORK RED BULLS (4-4-2): Coronel, Nealis, Hack, Parker, Morales, Gjengaar, Donkor, Berggren, Sofo, Choupo-Moting, Forsberg. Allenatore: Sandro Schwarz

