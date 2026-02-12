Allo Stadio Sinagaglia va in scena Como-Fiorentina: i lariani sognano l'accesso in Champions League, ora distante 5 punti con una partita in meno. La Viola, invece, terzultima, vuole allontanarsi dalla zona rossa. La diciassettesima posizione è lontana tre punti.
LA SFIDA
Como-Fiorentina, dove vedere la gara di Serie A in diretta TV e streaming live
Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive
La gara valevole per 25a giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la per le gara del massimo campionato italiano. Como-Fiorentina si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Sky per questo match non ha la co-esclusiva.
Il momento delle due squadre—
Il Como di Cesc Fabregas, la vera outsider della stagione, è reduce dalla vittoria al Maradona con il Napoli, dove ha conquistato le Semifinali di Coppa Italia: la squadra lariana, che gode di un ottimo momento di forma e grande entusiasmo vuole continuare a sorprendere. La Fiorentina arriva da un pareggio subito al 94' con il Torino il quale ha rimasto l'amaro in bocca e ha urgentemente bisogno di punti per smuovere la classifica.
Le probabili formazioni di Como-Fiorentina—
Il Como per tenere la scia europea si affida alla sua stella Nico Paz e alle reti di Douvikas, in gran forma nelle ultime uscite. Cesc Fabregas dovrebbe schierare il suo consueto 4-2-3-1. Paolo Vanoli dovrà, invece, fare a meno di Albert Gudmundsson, uscito con il Torino per infortunio: al posto dell'islandese è pronto il neo arrivato Harrison.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Solomon, Kean, Harrison. All. Vanoli.
