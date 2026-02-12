La gara valevole per 25a giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la per le gara del massimo campionato italiano. Como-Fiorentina si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Sky per questo match non ha la co-esclusiva.

Il momento delle due squadre

Il Como di Cesc Fabregas, la vera outsider della stagione, è reduce dalla vittoria al Maradona con il Napoli, dove ha conquistato le Semifinali di Coppa Italia: la squadra lariana, che gode di un ottimo momento di forma e grande entusiasmo vuole continuare a sorprendere. La Fiorentina arriva da un pareggio subito al 94' con il Torino il quale ha rimasto l'amaro in bocca e ha urgentemente bisogno di punti per smuovere la classifica.