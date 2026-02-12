derbyderbyderby streaming Como-Fiorentina, dove vedere la gara di Serie A in diretta TV e streaming live

LA SFIDA

Como-Fiorentina, dove vedere la gara di Serie A in diretta TV e streaming live

Fabregas
Un duello importante al Sinigaglia: i lariani che non vogliono mollare la zona Europa e la Viola in cerca di punti salvezza
Domenico Ciccarelli
Domenico Ciccarelli Redattore 

Allo Stadio Sinagaglia va in scena Como-Fiorentina: i lariani sognano l'accesso in Champions League, ora distante 5 punti con una partita in meno. La Viola, invece, terzultima, vuole allontanarsi dalla zona rossa. La diciassettesima posizione è lontana tre punti.

Dove vedere Pisa-Milan in diretta TV e streaming gratis

—  

La gara valevole per 25a giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per la per le gara del massimo campionato italiano. Como-Fiorentina si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Sky per questo match non ha la co-esclusiva.

Il momento delle due squadre

—  

Il Como di Cesc Fabregas, la vera outsider della stagione, è reduce dalla vittoria al Maradona con il Napoli, dove ha conquistato le Semifinali di Coppa Italia: la squadra lariana, che gode di un ottimo momento di forma e grande entusiasmo vuole continuare a sorprendere. La Fiorentina arriva da un pareggio subito al 94' con il Torino il quale ha rimasto l'amaro in bocca e ha urgentemente bisogno di punti per smuovere la classifica.

Le probabili formazioni di Como-Fiorentina

—  

Il Como per tenere la scia europea si affida alla sua stella Nico Paz e alle reti di Douvikas, in gran forma nelle ultime uscite. Cesc Fabregas dovrebbe schierare il suo consueto 4-2-3-1. Paolo Vanoli dovrà, invece, fare a meno di Albert Gudmundsson, uscito con il Torino per infortunio: al posto dell'islandese è pronto il neo arrivato Harrison.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Solomon, Kean, Harrison. All. Vanoli.

