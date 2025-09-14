Como-Genoa: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio italiano per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 14 settembre - 20:27

La Serie A è pronta a vivere un lunedì ad altissimo livello, a chiudere la giornata ci sarà la sfida tra Como e Genoa. Tra sogni e voglia di prima vittoria, i padroni di casa vogliono riprendersi dopo la sconfitta di Bologna, gli ospiti invece cercano il successo dopo aver raccolto un punto tra Lecce e Juventus.

Dove vedere Como-Genoa in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Como e Genoa in programma lunedì 15 settembre alle ore 20:45. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Il Como fermo a tre punti vuole continuare a sognare e in casa può puntare al bersaglio grosso dopo lo stop esterno contro il Bologna (1-0). Per Fabregas pochi dubbi, col gioco incentrato nelle mani del solito Nico Paz. In avanti vivo il ballottaggio tra Douvikas e Morata. I padroni di casa, al Sinigaglia sono a punteggio pieno, all'esordio fu la Lazio di Sarri la vittima.

Il Genoa è ancora alla ricerca del primo successo, gli uomini di Viera nonostante le due sfide in casa, solo con Lecce è arrivato un punto (ko invece contro la Juventus). Serve dare una svolta, anche alla luce dei risultati del weekend, dove anche le "piccole" hanno raccolto punti, rendendo ancora più accesa la zona calda di classifica.

Le probabili formazioni di Como-Genoa — COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. All. Vieira.