Partita equilibrata e decisiva in queste qualificazioni per la Coppa del Mondo del 2026: in palio tre punti fondamentali per continuare a sognare

Carmine Panarella 7 ottobre - 18:00

Anche nel mese di ottobre ci sono tante gare che si giocano per definire le qualificazioni africane ai prossimi Mondiali del 2026. Mercoledì 8 ottobre alle ore 18:00 si gioca la gara tra Comore e Madagascar, che può risultare decisiva per gli obiettivi di entrambi i club. I tre punti in questa partita potrebbero dare una decisa svolta agli equilibri del Girone. Con Bet365 puoi seguire Comore-MadagascarGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Comore-Madagascar in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida delle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Comore-Madagascar in diretta live. Il match, in programma mercoledì 8 ottobre alle 18:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Un solo punto in classifica separa il Comore dal Madagascar: 15 punti in classifica per i padroni di casa, 16 per gli ospiti. Questo significa che la prossima sfida in programma è un vero e proprio scontro diretto per le ambizioni di qualificazione. L'esito finale è abbastanza incerto e difficile da pronosticare, perché entrambe le squadre hanno dimostrato solidità difensiva e buone trame di gioco. Il Girone I, comandato al momento dal Ghana capolista, si decide quindi anche e soprattutto grazie a questa delicata sfida.

Le probabili formazioni di Comore-Madagascar — Comore (4-1-4-1): Pandor, Boura, M'Dahoma, Omari, Bakari, M'Ze, Said, M'Changama, Youssef, Selemani, Maolida. Allenatore: Stefano Cusin

Madagascar (4-1-4-1): Dupire, Rabemananjara, Kari, Tremoulet, Morgan, Ilaimaharitra, Randianantenaina, Couturier, Raveloson, Raheriniaina, Caddy. Allenatore: Corentin Martins