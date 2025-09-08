Il Congo vola sulle ali dell’entusiasmo, reduce da un roboante 4-1 nell’ultima uscita, rifilato al Sud Sudan . Il Senegal non perde mai , ma i troppi pareggi hanno lasciato aperta la corsa al primo posto. Martedì 9 settembre, a Brazzaville (calcio d'inizio fissato alle 18:00) sarà una sfida da dentro o fuori che può riscrivere la classifica.

Qui Congo

La Repubblica Democratica del Congo si presenta a questa sfida con il vento in poppa. Le vittorie su Angola e Zambia hanno acceso l’entusiasmo, ma è soprattutto il roboante 4-1 dell’ultima uscita a fotografare un attacco che sa colpire con continuità. Le cifre parlano chiaro: 11 gol fatti e appena 3 subiti lungo il cammino, segnale di un equilibrio tra solidità e pericolosità. Ma per andare al Mondiale bisognerà battere il Senegal per staccarlo quasi definitivamente in classifica.