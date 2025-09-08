Il Congo vola sulle ali dell’entusiasmo, reduce da un roboante 4-1 nell’ultima uscita, rifilato al Sud Sudan. Il Senegal non perde mai, ma i troppi pareggi hanno lasciato aperta la corsa al primo posto. Martedì 9 settembre, a Brazzaville (calcio d'inizio fissato alle 18:00) sarà una sfida da dentro o fuori che può riscrivere la classifica.
Diretta TV e Streaming Gratis
Congo-Senegal: dove vedere le Qualificazioni Mondiali in Diretta TV e in streaming LIVE Gratis
Dove vedere Congo-Senegal in diretta TV e in streaming LIVE—
CONGO SENEGAL QUALIFICAZIONI MONDIALI DIRETTA TV STREAMING - Scopriamo dove vedere il match Congo-Senegal in programma martedì 9 settembre alle ore 18:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Congo—
La Repubblica Democratica del Congo si presenta a questa sfida con il vento in poppa. Le vittorie su Angola e Zambia hanno acceso l’entusiasmo, ma è soprattutto il roboante 4-1 dell’ultima uscita a fotografare un attacco che sa colpire con continuità. Le cifre parlano chiaro: 11 gol fatti e appena 3 subiti lungo il cammino, segnale di un equilibrio tra solidità e pericolosità. Ma per andare al Mondiale bisognerà battere il Senegal per staccarlo quasi definitivamente in classifica.
Qui Senegal—
Qualche pareggio di troppo nel percorso di avvicinamento al Mondiale per Koulibaly e compagni che sono imbattuti, nonostante la seconda posizione in classifica. Tre vittorie nelle ultime tre uscite, compresa quella di qualche giorno fa contro il Sudan.
Se il Congo proverà a portare a quattro le lunghezze di vantaggio sulla squadra ospite, dall'altra parte anche il Senegal punta al bersaglio grosso che varrebbe la vetta della classifica a due giornate dal termine.
Congo-Senegal, probabili formazioni—
CONGO (4-3-3): Bertaud; Wan-Bissaka, Mbemba, Batubinsi, Kayembe; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy; Kayembe, Bakambu, Wissa Ct: Sébastien Desabre
SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Sarr, Gueye, Diarra; Ndiaye, Dia, Mane. Ct: Pape Bouna Thiaw
© RIPRODUZIONE RISERVATA