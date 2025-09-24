derbyderbyderby streaming Copa Libertadores, Estudiantes-Flamengo: diretta tv e streaming live gratis

COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores, Estudiantes-Flamengo: diretta tv e streaming live gratis

Copa Libertadores, Estudiantes-Flamengo: diretta tv e streaming live gratis - immagine 1
Sfida apertissima fra i biancorossi di La Plata e i rossoneri di Rio de Janeiro dopo il 2-1 per il Flamengo nella gara di andata. Ecco come vedere il match in diretta streaming gratis.
Il tabellone dei quarti di finale di Libertadores vede due sfide fra team argentini e brasiliani. Infatti oltre a un attesissimo Palmeiras-River Plate che abbiamo già analizzato in precedenza, il palinsesto prevede anche Estudiantes-Flamengo. La gara di La Plata è in programma giovedì notte alle ore 2,30. In questa presentazione ripercorremo i 90 minuti della gara di andata, le probabili formazioni e sopratutto tutte le indicazioni per vedere la gara in streaming live gratis.

Estudiantes-Flamengo, come vedere la Copa Libertadores in diretta tv e streaming live

Vuoi vivere l’atmosfera del Estadio Jorge Luis Hirschi come se fossi sugli spalti? Puoi seguire Estudiantes-Flamengo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato e ora ti diremo come, passo per passo. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida di Libertadores direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Estudiantes-Flamengo in diretta live. L'evento sarà offerto anche da Como TV.

Copa Libertadores, Estudiantes-Flamengo: diretta tv e streaming live gratis- immagine 2
(Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Preview Estudiantes-Flamengo, all'andata finì così...

Una settimana fa al Maracanà è successo davvero di tutto. Dopo 9 minuti il discorso qualificazione sembrava già in discesa per il Flamengo col doppio vantaggio firmato Pedro e Varela. Nonostante questo gli argentini non si sono disuniti e approfittando anche di un rosso e Plata a 8 minuti dalla fine sono riusciti a segnare il goal dell'1-2 (autorete di Leo Pereira) che di fatto gli permette di affrontare il ritorno in casa con chance di ribaltare il risultato. La gara di andata è stata moto dura con ben 7 ammonizioni e come detto una espulsione con 28 falli totali. Numeri che preannunciano un'altra battaglia anche giovedì notte.

Probabili formazioni Estudiantes-Flamengo

Gli argentini padroni di casa saranno senza Burgos, Cetro, Pirez e Meza. Gli ospiti si presenteranno invece coi forfait di Jorgihno e Pulgar oltre allo squalificato Plata.

ESTUDIANTES (4-2-3-1) - Muslera; Gomez, Nunez, Rodriguez, Arzamendia; Piovi, Amondarian; Castro, Ascacibar, Medina; Carillo. All. Dominguez

FLAMENGO (4-3-3) - Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereyra, Ayrton; De La Cruz, Niguez, de Arrascaeta; Carrascal, Pedro, Lino. All. Felipe Luis

