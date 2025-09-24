Copa Libertadores, Estudiantes-Flamengo: diretta tv e streaming live gratis

Sfida apertissima fra i biancorossi di La Plata e i rossoneri di Rio de Janeiro dopo il 2-1 per il Flamengo nella gara di andata. Ecco come vedere il match in diretta streaming gratis.

24 settembre 2025

Il tabellone dei quarti di finale di Libertadores vede due sfide fra team argentini e brasiliani. Infatti oltre a un attesissimo Palmeiras-River Plate che abbiamo già analizzato in precedenza, il palinsesto prevede anche Estudiantes-Flamengo. La gara di La Plata è in programma giovedì notte alle ore 2,30. In questa presentazione ripercorremo i 90 minuti della gara di andata, le probabili formazioni e sopratutto tutte le indicazioni per vedere la gara in streaming live gratis.

Preview Estudiantes-Flamengo, all'andata finì così... — Una settimana fa al Maracanà è successo davvero di tutto. Dopo 9 minuti il discorso qualificazione sembrava già in discesa per il Flamengo col doppio vantaggio firmato Pedro e Varela. Nonostante questo gli argentini non si sono disuniti e approfittando anche di un rosso e Plata a 8 minuti dalla fine sono riusciti a segnare il goal dell'1-2 (autorete di Leo Pereira) che di fatto gli permette di affrontare il ritorno in casa con chance di ribaltare il risultato. La gara di andata è stata moto dura con ben 7 ammonizioni e come detto una espulsione con 28 falli totali. Numeri che preannunciano un'altra battaglia anche giovedì notte.

Probabili formazioni Estudiantes-Flamengo — Gli argentini padroni di casa saranno senza Burgos, Cetro, Pirez e Meza. Gli ospiti si presenteranno invece coi forfait di Jorgihno e Pulgar oltre allo squalificato Plata.

ESTUDIANTES (4-2-3-1) - Muslera; Gomez, Nunez, Rodriguez, Arzamendia; Piovi, Amondarian; Castro, Ascacibar, Medina; Carillo. All. Dominguez

FLAMENGO (4-3-3) - Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereyra, Ayrton; De La Cruz, Niguez, de Arrascaeta; Carrascal, Pedro, Lino. All. Felipe Luis