Palmeiras-River Plate: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Il pubblico dell’Allianz Parque si prepara dunque a spingere i propri beniamini verso una semifinale che profuma di storia, mentre gli argentini si aggrappano all’orgoglio e all’esperienza internazionale per tentare l’impresa.
Dopo l’exploit dell’andata, il Palmeiras, contro il River Plate, sogna la qualificazione tra le prime quattro della Copa Libertadores 2025. Giovedì 25 settembre alle ore 02:30 italiane, all’Allianz Parque di San Paolo, i brasiliani proveranno a difendere il prezioso 2-1 conquistato al Monumental. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Continua a leggere l'articolo per scoprire come fare.

Dove vedere Palmeiras-River Plate in diretta TV e in streaming LIVE

Vuoi vivere l’atmosfera dell'Allianz Parque come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Palmeiras-River Plate gratis in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Libertadores direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Palmeiras-River Plate in diretta live.

Il momento delle due squadre

Nella gara di andata, la formazione guidata da Abel Ferreira ha sorpreso i tifosi argentini andando in rete con l’ex milanista Gustavo Gomez e il giovane talento Vitor Roque, mentre per i padroni di casa aveva accorciato le distanze Martinez Quarta, altro volto noto del calcio italiano. Il momento del Palmeiras è più che positivo: i campioni brasiliani hanno collezionato una lunga serie utile di risultati, con nove gare consecutive senza sconfitte (7 vittorie e 2 pareggi) e tre successi di fila, compreso il convincente 4-1 rifilato al Fortaleza in campionato lo scorso weekend.

Situazione ben diversa per il River Plate. La caduta interna contro il Palmeiras ha interrotto una striscia di 12 risultati utili consecutivi e ha segnato l’inizio di un periodo complicato. Nell’ultimo turno di Primera Division, i “Millionarios” hanno incassato un altro ko, questa volta per 2-0 sul campo dell’Atlético Tucumán.

Le probabili formazioni di Palmeiras-River Plate

Palmeiras (4-4-2): Weverton, Giay, Gomez, Murilo, Piquerez, Moreno, L.Evangelista, Torres, F.Anderson, Lopez, Vitor Roque. Allenatore: Ferreira

River Plate (4-3-1-2): Armani, Bustos, Martinez Quarta, Rivero, Acuna, Galoppo, Perez, Portillo, Fernandez, Salas, Colidio. Allenatore: Gallardo.

