Al Maracanà i tifosi del Flu si aspettano la remuntada dopo il ko 1-0 in casa del Lanus nel match di andata. Tutto apertissimo e gara da non perdere. Ecco come vederla in diretta streaming gratis.

Redazione Derby Derby Derby 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 16:34)

Il calcio sudamericano monopolizzerà il palinsesto notturno dei prossimi giorni. Nello specifico in Copa Sudamericana siamo giunti al ritorno dei quarti di finale. In campo troveremo Universidad de Chile-Alianza Lima, Atletico MG-Bolivar, Once Caldas-Independiente del Valle e Fluminense-Lanus. Ed è proprio il match del Maracanà quello che è sotto la lente di ingrandimento dopo che il match di andata ha reso tutto ancora più emozionante in attesa del match del 23 settembre alle ore 2,30 di notte. In questo articolo vi diremo come Puoi vedere Fluminense-Lanus GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Fluminense-Lanus dove vedere la Copa Sudamericana in diretta tv e streaming live — Vuoi vedere il match del Maracanà senza perderti nemmeno un'azione? Puoi vivere Fluminense-Lanus in modo semplice e immediato su Bet365. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match di Copa Sudamericana presenti nel palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni momento dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la Copa Sudamericana direttamente dal tuo device, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Fluminense-Lanus in diretta live.

Verso Fluminense-Lanus, all'andata finì così... — Una settimana fa in argentina il Lanus ha saputo sfruttare al meglio il fattore campo in un match dove oggettivamente ha fatto meglio del Fluminense e nei minuti finali ha raccolto quello che ha seminato. Il goal di Marcelino Moreno ha massimizzato al massimo la prestazione del granate che ora volerà a Rio de Janeiro con l'obiettivo di resistere davanti alla spinta del pubblico del Fluminense. Non sarà però una rimonta semplice per i padroni di casa perchè di fronte troveranno un Lanus in grande forma reduce da 3 vittorie di fila.

Probabili formazioni Fluminense-Lanus — FLUMINENSE (4-3-3) - Fabio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renè; Nonato, Hercules, Martinelli; Canobbio, Everaldo, Serna. All. Renato Gaucho

LANUS (4-2-3-1) - Losada; Perez, Izquerdoz, Canalez; Marcich; Medina, Cardozo; Segovia, Marcelino, Salvio; Castillo. All. Pellegrino.