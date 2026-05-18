Caldo, intenso e con quel profumo di notte sudamericana che ti tiene sveglio fino all’ultimo minuto. Coquimbo Unido-Tolima è una di quelle partite che vanno servite bollenti, proprio come un caffè fatto bene. Alle ore 22:00 di martedì 19 maggio, lo stadio Francisco Sánchez Rumoroso ospiterà una sfida pesantissima per il futuro del Gruppo B di Copa Libertadores, con cileni e colombiani appaiati in testa a quota sette punti. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI COQUIMBO-TOLIMA CLICCA SU BET365.

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Dove guardare Coquimbo-Tolima in diretta TV e in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Coquimbo Unido arriva a questa partita con entusiasmo e fiducia dopo la vittoria in rimonta contro l’Universitario. La squadra allenata da Hernán Caputto ha dimostrato carattere e capacità di reagire sotto pressione, riuscendo a ribaltare il match grazie alla doppietta decisiva di Guido Vadalá. Il successo ha permesso ai cileni di agganciare il Tolima in vetta al girone e di continuare a sognare concretamente la qualificazione agli ottavi di finale. In casa il Coquimbo ha mostrato solidità e personalità in questa Copa Libertadores, raccogliendo una vittoria e un pareggio nelle prime due gare disputate davanti al proprio pubblico. Tuttavia, resta ancora vivo il ricordo della pesante sconfitta per 3-0 subita proprio contro il Tolima nella gara d’andata in Colombia, risultato che potrebbe incidere anche dal punto di vista mentale.

Il Deportes Tolima arriva invece da uno dei risultati più convincenti della propria stagione internazionale. Il netto 3-0 contro il Nacional ha confermato la crescita della squadra di Lucas Gonzalez, capace di unire solidità difensiva ed efficacia offensiva. I colombiani hanno segnato sette gol e ne hanno subiti appena tre nelle prime quattro partite del girone, numeri che raccontano perfettamente l’equilibrio trovato dal Tolima in questa competizione. Inoltre, il successo ottenuto contro il Coquimbo all’andata rappresenta un ulteriore elemento di fiducia per una squadra che sembra avere le idee molto chiare soprattutto nella gestione dei ritmi e delle transizioni offensive. L’unico vero dubbio riguarda il rendimento in trasferta, visto che l’unica gara esterna disputata in Libertadores si è conclusa con una sconfitta.

Le probabili formazioni di Coquimbo Unido-Tolima

Il Coquimbo Unido dovrebbe confermare il proprio assetto offensivo, affidandosi alla velocità di Azócar e Zavala sugli esterni e alla fisicità di Johansen al centro dell’attacco. In mezzo al campo Camargo e Galani saranno chiamati a dare equilibrio e intensità.

Il Tolima dovrebbe invece rispondere con una squadra molto compatta e aggressiva nelle transizioni. Jersson González rappresenta una delle principali minacce offensive per i colombiani, supportato dalla qualità tecnica di Parra e Juan Pablo Torres.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Escobar, Gazzolo, Soza, Cabrera; Camargo, Chandía, Galani; Azócar, Johansen, Zavala.

Deportes Tolima: Volpi; Jan Angulo, Ánderson Angulo, Pedrozo, Arrieta; Valencia, Rovira, Ricardo; Jersson González, Parra, Juan Pablo Torres.

Allenatore: Gonzalez.

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