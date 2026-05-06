La Copa Libertadores torna protagonista nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio, quando alle ore 02:00 italiane il Coquimbo Unido ospiterà l’Universitario all’Estadio Francisco Sánchez Rumoroso per una sfida che potrebbe risultare decisiva negli equilibri del Gruppo B. La situazione in classifica è estremamente equilibrata, con tutte e quattro le squadre ferme a quota quattro punti dopo le prime tre giornate. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI COQUIMBO-UNIVERSITARIO DEPORTES CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Coquimbo Unido arriva all’appuntamento dopo la pesante sconfitta subita in Colombia contro il Deportes Tolima, un 3-0 che ha complicato la classifica e fatto emergere diversi problemi difensivi. I cileni però sanno di poter contare sul fattore campo e soprattutto sul precedente successo ottenuto proprio contro l’Universitario nella gara d’andata disputata a Lima.

Diversa invece l’atmosfera in casa Universitario, dove il successo spettacolare per 4-2 contro il Nacional ha ridato entusiasmo e fiducia a una squadra che sembrava in difficoltà poche settimane fa. Gli ultimi risultati hanno riportato serenità nell’ambiente, anche se la fase difensiva continua a lasciare parecchi dubbi.

Le probabili formazioni di Coquimbo Unido-Universitario

Il Coquimbo Unido dovrebbe affidarsi ancora a una squadra compatta e aggressiva, cercando maggiore equilibrio dopo le ultime difficoltà difensive. Caputto vuole ritrovare la solidità vista nella vittoria ottenuta all’andata contro i peruviani, puntando sulla qualità offensiva di Cabral e Holgado per colpire negli spazi.

L’Universitario invece dovrebbe confermare il sistema offensivo che ha funzionato molto bene nell’ultima gara di Libertadores. I peruviani arrivano con maggiore fiducia e proveranno a sfruttare il buon momento di Valera e Alzugaray, protagonisti nella recente rinascita della squadra. Resta però fondamentale migliorare la fase difensiva, aspetto che nelle ultime settimane ha creato più di qualche problema.

Coquimbo Unido: 4-3-3: Sanchez; Salinas, Cabrera, Zaldivia, Cornejo; Chandia, Pereyra, Farfan; Palacios, Holgado, Cabral.

Universitario: 4-3-3: Romero; Corzo, Riveros, Di Benedetto, Carabali; Urena, Calcaterra, Perez Guedes; Alzugaray, Valera, Polo.

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