Cordoba-Albacete: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga2 su Bet365
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All’Estadio Nuevo Arcángel il Córdoba si gioca una delle ultime possibilità di restare agganciato alla corsa playoff. A tre giornate dalla fine della Liga 2, la squadra di Iván Ania occupa il nono posto con 60 punti ed è chiamata praticamente a non sbagliare più, considerando il ritardo di cinque lunghezze dal sesto posto occupato dal Castellón. Di fronte ci sarà un Albacete ormai senza particolari obiettivi di classifica, dodicesimo a quota 53, ma intenzionato comunque a chiudere nel migliore dei modi una stagione vissuta senza grandi pressioni nella parte finale. Guarda ora il match di Liga 2 GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui CordobaIl Córdoba arriva alla sfida nel suo miglior momento stagionale. La formazione allenata da Iván Ania ha infilato sei vittorie consecutive, rilanciandosi con forza nella corsa playoff dopo settimane in cui l’obiettivo sembrava quasi sfumato. Nell’ultimo turno è bastato un successo di misura contro il Granada per confermare la solidità di una squadra che nelle ultime settimane ha imparato anche a vincere soffrendo. Prima ancora erano arrivati il prezioso 2-1 sul campo del Castellón, diretta concorrente per gli spareggi promozione, e il combattuto 3-2 casalingo contro lo Sporting Gijón.
Qui AlbaceteL’Albacete si presenta invece senza particolari obiettivi di classifica, ma comunque reduce da una reazione importante dopo il pesante ko interno per 3-0 subito contro l’Eibar. La squadra di Alberto González Fernández ha infatti rialzato immediatamente la testa vincendo le successive due partite: prima l’1-0 sul campo dell’Andorra, poi il 2-1 casalingo contro la Cultural Leonesa.
Cordoba-Albacete: probabili formazioniCordoba (4-3-3): Alvarez; Albarran, Martin, Rubén, Vilarrasa; Guardiola, Moral, Requena; Carracedo, Fuentes, Medina. Allenatore: Ivan Ania
Albacete (3-5-2): Marino; Sanchez, Lopez, Neva; Aguado, Meléndez, Fernandez, Pacheco, Gomez; San Bartolome, Jefté. Allenatore: Alberto Gonzalez Fernandez
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