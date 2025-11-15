Córdoba-Deportivo La Coruña, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Pochi campionati cadetti sono affascinanti come la Segunda División spagnola. Uno dei match più attesi del weekend è quello che metterà di fronte il Córdoba ed il Deportivo la Coruña, momentaneamente a tre punti dalla vetta e grande candidata per la promozione ne LaLiga. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è domani, 16 novembre, alle 18:30. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365 . Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre

Il Deportivo La Coruña è senz'altro la grande favorita per questa sfida. Al momento sono al terzo posto a soli tre punti dalla capolista Las Palmas e sono, peraltro, reduci da ben due vittorie di fila. Dal canto suo, però, il Córdoba è un avversario che sarebbe sbagliato sottovalutare, perché nonostante occupi una posizione più bassa in classifica è una delle poche squadre del campionato a non aver perso neanche una partita nelle ultime cinque giornate. Infatti, i punti raccolti sono 11, frutto di tre vittorie e due pareggi.