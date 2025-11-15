Córdoba-Deportivo La Coruña, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Pochi campionati cadetti sono affascinanti come la Segunda División spagnola. Uno dei match più attesi del weekend è quello che metterà di fronte il Córdoba ed il Deportivo la Coruña, momentaneamente a tre punti dalla vetta e grande candidata per la promozione ne LaLiga. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è domani, 16 novembre, alle 18:30. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Come arrivano al match le due squadre—
Il Deportivo La Coruña è senz'altro la grande favorita per questa sfida. Al momento sono al terzo posto a soli tre punti dalla capolista Las Palmas e sono, peraltro, reduci da ben due vittorie di fila. Dal canto suo, però, il Córdoba è un avversario che sarebbe sbagliato sottovalutare, perché nonostante occupi una posizione più bassa in classifica è una delle poche squadre del campionato a non aver perso neanche una partita nelle ultime cinque giornate. Infatti, i punti raccolti sono 11, frutto di tre vittorie e due pareggi.
Le probabili formazioni di Córdoba-Deportivo La Coruña—
Dato l'ottimo momento di forma delle due squadre, molto probabilmente vedremo riproposte le stesse formazioni scese in campo in occasione della giornata precedente, dando continuità agli uomini che si stanno rendendo protagonisti di stagioni positive.
Córdoba (4-3-3): Iker Álvarez; Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Alcedo; Isma Ruiz, Dani Requena, Jacobo González; Dalisson de Almeida, Carracedo, Adrián Fuentes.
Deportivo de la Coruña (5-3-2): Germán Parreño; Miguel Loureiro, Quagliata, Dani Barcia, Arnau Comas, Diego Villares; Mario Soriano, Yeremay Hernández, David Mella; Luismi Cruz, Zakaria Eddahchouri.
