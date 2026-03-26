Cordoba-Mirandes: le probabili formazioni e lo streaming gratis della gara

Cordoba-Mirandes si gioca il 27 marzo 2026 alle ore 19:00. Córdoba in crisi con sei sconfitte consecutive, Mirandés in crescita

Stefano Sorce 26 marzo - 18:00

Al Estadio El Arcángel, nella serata di venerdì 27 marzo 2026 alle ore 19:00, si sfidano Cordoba-Mirandes. La squadra andalusa cerca di interrompere una striscia negativa che sta pesando sia sulla classifica che sul morale, mentre gli ospiti arrivano con l’occasione di approfittare di un avversario in difficoltà.

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Il momento delle due squadre — Il Córdoba occupa attualmente la 12ª posizione con 41 punti, ma il dato che colpisce è il momento recente: sei sconfitte consecutive, culminate con il pesante 4-0 subito contro il Burgos. Una squadra che continua a mantenere il controllo del gioco, come dimostra il possesso medio vicino al 60%, ma che fatica enormemente nella fase difensiva, concedendo troppo e perdendo solidità nei momenti chiave.

Il Mirandés, invece, è più indietro in classifica, 22° con 27 punti, ma arriva da una vittoria importante contro il Valladolid per 2-1. Un successo che ha ridato fiducia a una squadra che, pur avendo limiti evidenti, riesce a restare competitiva quando trova ritmo e concretezza sotto porta.

Le probabili formazioni di Cordoba-Mirandes — Dal punto di vista delle scelte, il Córdoba dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 in cui Iker Álvarez agirà tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Trilli, Álex Martín, Xavi Sintes e Diego Bri. In mezzo al campo Isma Ruiz e Dani Requena avranno il compito di dare equilibrio, mentre sulla trequarti Carracedo, Dalisson e Adilson supporteranno Adrian Fuentes, riferimento offensivo.

Il Mirandés risponde con lo stesso sistema, affidandosi a Juanpa Palomares in porta e a una difesa formata da Tamarit, Gutiérrez, Cabello e Medrano. In mediana agiranno Bauzà e Clua, con una linea offensiva composta da Diego Sia, Javi Hernández e Salim El Jebari alle spalle di Carlos Fernández, principale terminale offensivo.

Cordoba (4-2-3-1): Iker Álvarez; Trilli, Álex Martín, Xavi Sintes, Diego Bri; Isma Ruiz, Dani Requena; Carracedo, Dalisson, Adilson; Adrian Fuentes.

Mirandes (4-2-3-1): Juanpa Palomares; Tamarit, Gutiérrez, Cabello, Medrano; Bauzà, Clua; Diego Sia, Javi Hernández, El Jebari; Carlos Fernández.

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