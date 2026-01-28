Alla Neo Química Arena va in scena una sfida di equilibrio e nervi. Il Corinthians cerca continuità e concretezza davanti al proprio pubblico, mentre il Bahia punta su organizzazione ed esperienza

Stefano Sorce 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 12:17)

Il calendario mette subito di fronte Corinthians-Bahia in una partita che pesa più di quanto dica la classifica. Alla Neo Química Arena si incrociano due squadre costruite con ambizioni simili ma filosofie diverse, entrambe chiamate a dare un segnale chiaro già nelle prime battute del Brasileirão 2026. Per il Timão è una gara da vincere davanti al proprio pubblico, per il Bahia un test di maturità in uno degli stadi più difficili del paese.

Vuoi vedere Corinthians-Bahia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Corinthians-Bahia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Corinthians-Bahia in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Corinthians-Bahia in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Corinthians arriva a questo appuntamento dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Juventude, una partita in cui ha controllato il possesso ma senza riuscire a chiudere definitivamente il match. Il gol di José Andrés Martínez ha evitato la sconfitta, ma ha lasciato la sensazione di una squadra ancora alla ricerca di maggiore incisività negli ultimi metri. Diverso il discorso in Coppa del Brasile, dove il successo esterno per 2-1 contro il Vasco da Gama ha restituito fiducia e compattezza. Il rendimento recente racconta una squadra capace di creare occasioni, ma non sempre continua nell’arco dei novanta minuti. La qualità offensiva non manca, soprattutto con giocatori in grado di decidere la gara con una singola giocata.

Il Bahia si presenta a San Paolo dopo la sconfitta esterna contro il Fluminense. Un 2-0 maturato al termine di una gara equilibrata nel possesso, ma in cui la squadra di Rogério Ceni ha pagato alcune disattenzioni difensive e una minore efficacia sotto porta. Nel complesso, il Bahia resta una formazione organizzata, con buone rotazioni offensive e una struttura di gioco chiara. L’esperienza di elementi come Everton Ribeiro e Willian José garantisce leadership e lucidità, soprattutto nelle partite in cui serve gestire i momenti più delicati.

Le probabili formazioni di Corinthians-Bahia — Il Corinthians dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2, affidando la porta a Hugo Souza. In difesa, Matheuzinho e Matheus Bidu agiranno sulle corsie, mentre Gustavo Henrique e André Ramalho formeranno la coppia centrale. A centrocampo spazio a Raniele e André Carrillo per garantire equilibrio, con Matheus Pereira pronto ad accompagnare la manovra. Rodrigo Garro agirà alle spalle della coppia offensiva composta da Yuri Alberto e Vitinho.

Il Bahia dovrebbe rispondere con un 4-3-3 fluido e tecnico. Ronaldo sarà il portiere titolare, protetto da una difesa guidata da David Duarte e Santi Ramos Mingo. In mezzo al campo, Caio Alexandre e Jean Lucas garantiranno dinamismo, mentre Everton Ribeiro sarà il riferimento creativo. In attacco, Ademir Santos ed Erick Pulga supporteranno Willian José come terminale centrale.

Corinthians (4-3-1-2): Hugo Souza, Matheuzinho, Henrique, Ramalho, Bidu, Carrillo, Raniele, Matheus Pereira, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Vitinho.

Bahia (4-3-3): Ronaldo, Gilberto, Duarte, Mingo, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir Santos, Willian José, Erick Pulga.

Vuoi vedere Corinthians-Bahia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Corinthians-Bahia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA