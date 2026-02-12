Corinthians-Bragantino: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Corinthians-Bragantino: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Corinthians-Bragantino, due squadre che si affrontano nella notte di Serie A brasiliana con struttura, numeri e identità tattiche molto precise: da una parte il Corinthians, chiamato a dare continuità interna e solidità di risultati, dall’altra il Red Bull Bragantino, formazione aggressiva, verticale e in fiducia dopo due successi consecutivi.

Qui Corinthians — Il Corinthians si avvicina alla partita con un rendimento altalenante ma con una struttura di gioco ormai definita. Nelle ultime uscite ha alternato buone fasi di controllo a passaggi a vuoto difensivi, mostrando una squadra capace di tenere il pallone e comandare il possesso, ma non sempre efficace nel trasformare la superiorità territoriale in occasioni pulite.

La recente sconfitta interna contro il Bahia ha lasciato qualche segnale d’allarme: tanto possesso, discreta produzione offensiva, ma vulnerabilità nelle transizioni e nella gestione dei momenti chiave. In compenso, la rosa è praticamente al completo e il reparto offensivo offre soluzioni varie: profondità, tiro da fuori e gioco tra le linee.

Qui Bragantino — Il Bragantino, invece, arriva con un’inerzia più positiva nei risultati recenti. Le due vittoriedepa consecutive hanno rafforzato fiducia e compattezza, soprattutto nella fase difensiva, dove la squadra ha concesso meno occasioni nitide rispetto alla propria media.

Fuori casa però il rendimento resta il vero punto interrogativo: i numeri in trasferta raccontano una squadra che fatica a mantenere lo stesso livello di efficacia visto tra le mura amiche, soprattutto quando è costretta a difendersi bassa per lunghi tratti.

Probabili formazioni — Corinthians (4-4-2): Souza, Matheuzinho, Paulista, Henrique, Bidu, Raniele, Carrillo, Pereira, Garro, Depay, Yuri Alberto.

Bragantino (4-2-3-1): Schwengber, Hurtado, Henrique, Marques, Capixaba, Fabinho, Gabriel, Lucas Barbosa, Gustavinho, Mosquera, Pitta.

