Non è solo una questione di classifica, è proprio una questione di momento. Corinthians–Penarol, in programma 1 maggio 2026, mette davanti una squadra che ha trovato equilibrio e fiducia e un’altra che invece arriva con più dubbi che certezze. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CORINTHIANS-PENAROL CLICCA SU BET365

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Momento delle due squadre

Il Corinthians ha cambiato passo. Dopo un periodo complicato, l’arrivo di Diniz ha dato ordine, idee e soprattutto risultati. Due vittorie su due in Libertadores, senza subire gol, e una solidità difensiva che è diventata il vero punto di forza. La squadra adesso gioca con più sicurezza, palleggia meglio e crea con più continuità.

Il Peñarol, invece, arriva in difficoltà. I risultati non stanno arrivando e anche la condizione generale non è delle migliori. Tra assenze e rendimento altalenante, la squadra uruguaiana fatica a trovare equilibrio, soprattutto quando deve affrontare avversari organizzati.

Le probabili formazioni di Corinthians-Penarol

Il Corinthians dovrebbe partire con Hugo Souza tra i pali, protetto da una difesa con Matheuzinho e Bidu sulle fasce e la coppia centrale formata da Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. In mezzo al campo spazio a Raniele, André e Bidon, con Garro libero di muoversi tra le linee e accendere la manovra. Davanti, Vitinho affiancherà Yuri Alberto, principale terminale offensivo.

Il Peñarol si affida a Aguerre in porta, con una linea difensiva guidata da Lemos e supportata da Rodriguez e Laxalt sugli esterni. A centrocampo Remedi farà da schermo davanti alla difesa, mentre Darias, Angulo e Togni avranno il compito di collegare i reparti e accompagnare l’azione. In attacco, tutto passa da Arezo, riferimento principale per provare a far salire la squadra.

Corinthians (4-4-2): Souza; Matheuzinho, Paulista, Henrique, Bidu; Raniele, André, Bidon, Garro; Vitinho, Yuri Alberto.

Peñarol (4-2-3-1): Aguerre; Rodriguez, Lemos, Ferreira, Laxalt; Remedi; Angulo, Darias, Togni, Gonzalez; Arezo.

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