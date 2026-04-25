Classifica corta, precedenti pesanti e momento opposto: Corinthians-Vasco da Gama, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 21:00, è una sfida che può cambiare gli equilibri nella parte bassa della Série A brasiliana. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CORINTHIANS-VASCO SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Corinthians arriva a questa partita con più dubbi che certezze. I numeri parlano chiaro: solo 2 vittorie in 12 partite e una difficoltà evidente nel produrre gioco offensivo. La squadra segna poco, crea ancora meno e spesso fatica a trasformare il possesso in occasioni reali. Il pareggio senza tiri in porta contro il Vitória è un segnale forte, quasi preoccupante. Non è solo una questione tecnica, ma anche mentale: il Corinthians sembra una squadra bloccata, che fatica a prendersi responsabilità nei momenti chiave. La vittoria in Coppa del Brasile ha dato un minimo di ossigeno, ma non cancella i limiti mostrati in campionato. In casa, però, resta una squadra diversa. Il supporto del pubblico e l’abitudine a giocare con maggiore intensità possono fare la differenza. Giocatori come Yuri Alberto e Rodrigo Garro sono chiamati a dare una scossa, soprattutto in fase offensiva, dove serve più qualità e concretezza.

Il Vasco da Gama arriva invece con un’inerzia completamente diversa. La vittoria contro il São Paulo e il successo in Coppa del Brasile hanno confermato un momento positivo, fatto di fiducia e risultati. La squadra ha trovato equilibrio tra fase offensiva e organizzazione, riuscendo a essere più continua rispetto agli avversari. Il dato più interessante riguarda la produzione offensiva: il Vasco crea di più, tira di più e segna con maggiore regolarità. Giocatori come Cauan Barros e Andrés Gómez stanno facendo la differenza, mentre la squadra nel complesso mostra maggiore fluidità nel gioco. In trasferta, il Vasco non è dominante, ma ha dimostrato di saper restare dentro le partite e colpire nei momenti giusti. Questo lo rende particolarmente pericoloso contro squadre in difficoltà come il Corinthians.

Le probabili formazioni di Corinthians-Vasco da Gama

Il Corinthians dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2, con Kauê Vinicius in porta e una difesa guidata da Gabriel Paulista. A centrocampo, Raniele e Carrillo daranno equilibrio, mentre sulla trequarti Rodrigo Garro sarà il riferimento creativo alle spalle di Yuri Alberto e Vitinho.

Il Vasco da Gama risponde con un 4-3-3 più dinamico, con Léo Jardim tra i pali e una linea difensiva solida con Robert Renan. In mezzo al campo, Cauan Barros e Tchê Tchê guideranno il gioco, mentre in attacco Gómez e Spinelli saranno supportati da Rojas.

Corinthians (4-3-1-2): Kauê Vinicius; Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu; Breno Bidon, André Carrillo, Raniele; Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Vitinho

Vasco da Gama (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Tchê Tchê, Cauan Barros, Hugo Moura; Rojas, Spinelli, Andrés Gomez.

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