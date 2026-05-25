Dove vedere Coritiba-Bahia in diretta tv e streaming gratis

Martedì 26 maggio alle 01:00 di notte italiana il Coritiba ospiterà il Bahia all’Estádio Couto Pereira per una sfida molto importante della diciassettesima giornata del Brasileirao 2026. Il calcio d’inizio è fissato in serata e mette di fronte due squadre separate soltanto dalla differenza reti, entrambe ancora in corsa per avvicinarsi alle posizioni valide per le competizioni continentali. Per scoprire come seguire la sfida, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il Coritiba arriva alla gara con entusiasmo e fiducia dopo il netto successo ottenuto sul campo del Santos nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Fernando Seabra ha conquistato una vittoria convincente per 3-0, mostrando solidità difensiva e grande efficacia offensiva. Nelle ultime settimane il rendimento dei biancoverdi è cresciuto sensibilmente, soprattutto davanti al proprio pubblico, dove il Coritiba sta costruendo gran parte della propria stagione.

Momento decisamente più complicato invece per il Bahia, che non riesce più a trovare continuità nei risultati. La formazione allenata da Rogério Ceni arriva da diversi incontri senza vittorie e nell’ultima giornata non è andata oltre il pareggio contro il Grêmio. Un periodo difficile che ha rallentato la corsa del club baiano verso le zone alte della classifica e che adesso rende fondamentale ottenere un risultato positivo in trasferta.

Le probabili formazioni di Coritiba-Bahia

Il Coritiba sfrutterà il fattore campo per provare a inscenare una partita dinamica e propositiva. Scenderà in campo con un dinamico 4-2-3-1 con Pedro Rocha unico riferimento offensivo. Il Bahia invece risponderà con un 4-3-3, con la batteria d'attaccanti composta da Pulga, Sanabria e Ademir.

Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel; JP Chermont, Moledo, Jacy, Bruno Melo; Sebastian Gomez, Thiago Santos; Lucas Ronier, Josué, Breno Lopes; Pedro Rocha. Allenatore: Fernando Seabra.

Bahia (4-3-3): Leo Vieira; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria, Ademir. Allenatore: Rogério Ceni.

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