Coritiba-Bragantino in diretta streaming: dove vederla gratis, orario e info

A Curitiba va in scena una sfida equilibrata tra Coritiba e Red Bull Bragantino. I padroni di casa puntano sul fattore campo per partire forte, mentre i paulista cercano riscatto dopo l’ultimo ko

Stefano Sorce 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 22:48)

Mercoledì 28 gennaio 2026, calcio d’inizio alle 23:00, il Couto Pereira fa da cornice a Coritiba-Bragantino, una sfida che apre scenari interessanti nell’avvio della Serie A brasiliana.

Dove vedere Coritiba-Bragantino in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Coritiba-Bragantino in streaming live.

Il momento delle due squadre — Il Coritiba arriva all’esordio in Série A con buone sensazioni dopo il successo esterno per 2-1 contro l’Amazonas nell’ultima uscita ufficiale. La squadra biancoverde ha mostrato solidità e capacità di soffrire, elementi fondamentali per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e complessa. L’obiettivo del Coxa è costruire una base solida soprattutto nelle gare casalinghe, sfruttando il fattore campo come principale alleato.

Il Red Bull Bragantino, invece, è reduce da una sconfitta esterna per 3-1 contro l’Internacional, una gara in cui la squadra di Vagner Mancini ha faticato a imporre il proprio gioco. Il possesso palla non è bastato e le difficoltà difensive sono emerse nei momenti chiave del match. I paulista cercano ora riscatto immediato per evitare un avvio in salita.

Le probabili formazioni di Coritiba-Bragantino — Il Coritiba dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 equilibrato. Pedro Morisco in porta, difesa composta da Tinga, Maicon, Tiago Coser e Bruno Melo. A centrocampo Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué, mentre in attacco agiranno Joaquín Lavega, Lucas Ronier e Pedro Rocha.

Il Bragantino risponde con un 4-2-3-1. Cleiton tra i pali, linea difensiva con Hurtado, Alix, Gustavo Marques e Juninho Capixaba. In mediana Ignacio Sosa e Gabriel, con Lucas Barbosa, Gustavo Neves e Henry Mosquera alle spalle di Eduardo Sasha.

Coritiba (4-3-3): Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Coser, Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez, Josué; Lavega, Lucas Ronier, Pedro Rocha

Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Hurtado, Alix, Marques, Juninho Capixaba; Sosa, Gabriel; Barbosa, Gustavo Neves, Henry Mosquera; Eduardo Sasha.

