Lo streaming gratis della gara di campionato Cosenza-Altamura: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 07:46)

Il Girone C di Serie C propone una sfida interessante tra Cosenza e Altamura, in programma domenica 8 marzo alle ore 14:30. I padroni di casa occupano la terza posizione con 53 punti e puntano a restare agganciati alla vetta della classifica, mentre gli ospiti si trovano al decimo posto a quota 40 e cercano un risultato di prestigio per rafforzare la loro posizione in zona playoff.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Cosenza-Altamura in streaming gratis:

Dove vedere Cosenza-Altamura in diretta TV e streaming LIVE — La sfida sarà disponibile in diretta streaming sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi, oltre a consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Cosenza-Altamura nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Cosenza, terzo in classifica con 53 punti, affronta questo appuntamento con l’obiettivo di continuare a raccogliere risultati utili per restare nelle primissime posizioni. La squadra guidata da Antonio Busce si affida a un 4-4-2 equilibrato, con Garritano e Kouan chiamati a dare qualità e dinamismo a centrocampo e la coppia Beretta-Florenzi incaricata di finalizzare le occasioni create.

Dall’altra parte l’Altamura, decimo con 40 punti, arriva a questa sfida con l’intenzione di giocarsi le proprie carte senza timori. Il tecnico Devis Mangia dovrebbe optare per un 3-5-2 compatto, con Crimi e Dipinto a guidare la mediana e il tandem offensivo Rosafio-Curcio pronto a sfruttare ogni spazio concesso dalla difesa avversaria.

Le probabili formazioni di Cosenza-Altamura — Entrambe le squadre dispongono di soluzioni tattiche interessanti e il confronto potrebbe svilupparsi su ritmi elevati, con il Cosenza chiamato a fare la partita e l’Altamura pronto a colpire negli spazi.

Cosenza (4-4-2): Vettorel, D'Orazio, Caporale, Dametto, Cannavò, Garritano, Langella, Kouan, Ricciardi, Beretta, Florenzi. Allenatore: Antonio Busce

Altamura (3-5-2): Viola, Silletti, Poli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Crimi, Dipinto, Grande, Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia