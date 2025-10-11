Scopri dove seguire uno dei match più avvincenti della prossima giornata di Serie C.

Lorenzo Maria Napolitano 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 15:02)

La pausa per le Nazionali non ferma la Serie C. Nel weekend si disputerà la nona giornata del campionato, che propone diversi match interessanti. Tra questi, nel Gruppo C, una delle sfide più avvincenti è quella tra Cosenza e Atalanta U23. Una sorta di testa coda che preannuncia gol ed emozioni. La sfida inizierà domani alle 14:30 e si potrà seguire GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Cosenza-Atalanta U23, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Il Cosenza è tra le squadre più attrezzate non solo del Girone C, ma dell'intero campionato di Serie C. Occupa nel propio gruppo la quarta posizione ed ha uno dei trend migliori di tutti: ha guadagnato 13 punti nei quindici a disposizione nelle ultime cinque partite. Grandissima prova di forza da parte degli uomini di Buscè. Stesso discorso non si può fare per la formazione di Bocchetti: infatti, l'Atalanta U23 è terzultima e nelle ultime cinque partite ha rimediato ben quattro sconfitte, pareggiando soltanto l'ultima partita contro il Foggia.

Le possibili formazioni di Cosenza-Atalanta U23 — COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Mazzocchi. Allenatore: Buscè

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Comi, Navarro; Bergonzi, Manzoni, Levak, Simonetto; Cortinovis, Vavassori; Camara. Allenatore: Bocchetti