Non perdere Cosenza-Audace Cerignola: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Allo Stadio San Vito-Luigi Marulla va in scena una delle gare più interessanti del weekend di Serie C. Sabato 14 febbraio alle ore 14:30, Cosenza Calcio e Audace Cerignola si affrontano in un match che può pesare tantissimo nella corsa verso le zone alte della classifica e, più in generale, nella lotta per un piazzamento che tenga vivo il sogno Serie B.

Dove vedere Cosenza-Audace Cerignola in diretta TV e streaming gratis

Cosenza-Audace Cerignola sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Cosenza-Audace Cerignola sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    Il Cosenza arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo la vittoria casalinga contro il Siracusa nel turno infrasettimanale. Un successo che ha rilanciato le ambizioni dei rossoblù, ora sempre più vicini al podio: la terza posizione, attualmente occupata dalla Salernitana, dista appena sei punti. La squadra ha ritrovato solidità difensiva e maggiore concretezza sotto porta, due aspetti che potrebbero risultare decisivi in una sfida così equilibrata.

    L’Audace Cerignola, però, è probabilmente nel miglior momento della stagione. Undici punti conquistati nelle ultime cinque gare, nessuna sconfitta e una condizione atletica brillante rendono i pugliesi un avversario temibile. La squadra ha dimostrato compattezza e capacità di gestione nei momenti chiave, qualità fondamentali in trasferta. Si preannuncia quindi una gara intensa, combattuta e aperta a ogni risultato.

    Le probabili formazioni di Cosenza-Audace Cerignola

    Il Cosenza di Buscè scende in campo con un dinamico 4-3-2-1 con Beretta unico riferimento offensivo, coadiuvato da Emmausso e Florenzi. Gli ospiti invece risponderanno con un 3-5-2, con D'Orazio e Gambale in attacco.

    COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Caporale, Ciotti; Garritano, Langella, Palmieri; Florenzi, Emmausso; Beretta. Allenatore: Buscè

    CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Gasbarro, Ligi; Parlato, Paolucci, Vitale, Cretella, Russo; D’Orazio, Gambale. Allenatore: Maiuri

