Dove vedere Cosenza-Audace Cerignola in diretta TV e streaming gratis

Allo Stadio San Vito-Luigi Marulla va in scena una delle gare più interessanti del weekend di Serie C. Sabato 14 febbraio alle ore 14:30, Cosenza Calcio e Audace Cerignola si affrontano in un match che può pesare tantissimo nella corsa verso le zone alte della classifica e, più in generale, nella lotta per un piazzamento che tenga vivo il sogno Serie B.
Il Cosenza arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo la vittoria casalinga contro il Siracusa nel turno infrasettimanale. Un successo che ha rilanciato le ambizioni dei rossoblù, ora sempre più vicini al podio: la terza posizione, attualmente occupata dalla Salernitana, dista appena sei punti. La squadra ha ritrovato solidità difensiva e maggiore concretezza sotto porta, due aspetti che potrebbero risultare decisivi in una sfida così equilibrata.
L’Audace Cerignola, però, è probabilmente nel miglior momento della stagione. Undici punti conquistati nelle ultime cinque gare, nessuna sconfitta e una condizione atletica brillante rendono i pugliesi un avversario temibile. La squadra ha dimostrato compattezza e capacità di gestione nei momenti chiave, qualità fondamentali in trasferta. Si preannuncia quindi una gara intensa, combattuta e aperta a ogni risultato.
Le probabili formazioni di Cosenza-Audace Cerignola—
Il Cosenza di Buscè scende in campo con un dinamico 4-3-2-1 con Beretta unico riferimento offensivo, coadiuvato da Emmausso e Florenzi. Gli ospiti invece risponderanno con un 3-5-2, con D'Orazio e Gambale in attacco.
COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Caporale, Ciotti; Garritano, Langella, Palmieri; Florenzi, Emmausso; Beretta. Allenatore: Buscè
CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Gasbarro, Ligi; Parlato, Paolucci, Vitale, Cretella, Russo; D’Orazio, Gambale. Allenatore: Maiuri
