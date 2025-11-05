Cosenza-Casarano, Serie C: dove vedere la partita in streaming e diretta

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match

Michele Massa 5 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 02:57)

Cosenza e Casarano si scontreranno nel confronto in programma per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C. Il match si terrà allo Stadio San Vito sabato 8 novembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 17:30. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Cosenza-Casarano IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il Cosenza ha ottenuto un solo ko nelle ultime dieci partite, quello subito tra le mura amiche per 2-1 contro l’Atalanta U23. Negli ultimi tre incontri, i Lupi hanno ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Sorrento, hanno conquistato una netta vittoria per 3-0 contro il Potenza e hanno chiuso con un altro pareggio, 1-1, contro l’Altamura.

Il Casarano, invece, è chiamato a reagire il prima possibile, considerando che nelle ultime tre uscite ha subito altrettante sconfitte: 2-0 tra le mura amiche contro il Foggia, 4-1 in trasferta contro l’ultima in classifica Siracusa e, infine, 3-1 davanti al proprio pubblico contro il Monopoli.

