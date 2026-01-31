Il Girone C di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 17:30 la sfida tra Cosenza e Casertana, un confronto diretto d’alta classifica tra due squadre separate da appena due punti. I padroni di casa sono quinti con 37 punti, mentre la Casertana occupa il quarto posto a quota 39.
La diretta streaming
Cosenza-Casertana, formazioni e diretta tv live: lo streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Cosenza-Casertana in streaming gratis:
Dove vedere Cosenza-Casertana in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Cosenza-Casertana è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Cosenza, quinto con 37 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di superare una diretta concorrente e avvicinarsi ulteriormente alla zona promozione. La squadra di Antonio Buscè fa della solidità e dell’equilibrio tra i reparti uno dei suoi punti di forza, con un rendimento interno generalmente affidabile.
La Casertana, quarta a quota 39, si presenta invece con l’ambizione di difendere la propria posizione e allungare sulle inseguitrici. La formazione guidata da Federico Coppitelli è organizzata e compatta, capace di concedere poco e colpire con cinismo nei momenti decisivi della gara.
Le probabili formazioni di Cosenza-Casertana—
Sfida anche tattica tra due allenatori che prediligono sistemi di gioco ben strutturati. Il Cosenza dovrebbe affidarsi al 4-4-2, mentre la Casertana risponde con un 5-4-1 pensato per garantire equilibrio difensivo e densità in mezzo al campo.
Cosenza (4-4-2): Vettorel, D'Orazio, Caporale, Dametto, Cannavò, Garritano, Langella, Kouan, Ricciardi, Beretta, Florenzi. Allenatore: Antonio Buscè
Casertana (5-4-1): Di Lucia, Liotti, Bacchetti, Rocchi, Heinz, Oukhadda, Bentivegna, Pezzella, Toscano, Kallon, Vano. Allenatore: Federico Coppitelli
Per seguire lo streaming gratis di Cosenza-Casertana è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA