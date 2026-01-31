Il Girone C di Serie C propone domenica 1 febbraio alle ore 17:30 la sfida tra Cosenza e Casertana , un confronto diretto d’alta classifica tra due squadre separate da appena due punti. I padroni di casa sono quinti con 37 punti , mentre la Casertana occupa il quarto posto a quota 39 .

Dove vedere Cosenza-Casertana in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Cosenza-Casertana è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire la partita è necessario avere un conto attivo ed effettuare una scommessa, condizione che consente l’accesso alla visione senza costi aggiuntivi e permette di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.