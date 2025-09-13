Cosenza-Catania: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Buscè sfida Toscano in questa gara che si preannuncia molto divertente e scoppiettante. Padroni di casa alla ricerca di punti preziosi, ospiti che puntano a consolidare la loro posizione

Stefano Sorce 13 settembre - 14:48

Domenica 14 settembre alle ore 15 i padroni di casa del Cosenza affronteranno il Catania nella quarta giornata del Girone C di Serie C. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi e stati di forma molto diversi: i calabresi cercano punti per risalire dopo un avvio deludente, mentre gli etnei vogliono confermare l’ottimo inizio stagionale.

Dove vedere Cosenza-Catania in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Cosenza-Catania, in programma domenica 14 settembre alle ore 15.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Sky Sport (253), in chiaro su Telecolor (11 DTT in Sicilia). Inoltre sarà visibile in Streaming su NOW, Sky Go, app e sito Telecolor.

Il momento delle due squadre — Il Cosenza reduce dalla retrocessione dalla Serie B, ha faticato nelle prime tre giornate, raccogliendo solo due punti grazie a due pareggi e una sconfitta. Buscè punterà sul classico 4-3-2-1.

Il Catania si conferma una delle principali forze del girone: a punteggio pieno dopo tre gare, gli uomini di Toscano hanno segnato 11 gol senza subirne alcuno, dimostrando una solidità e un’intensità fuori dal comune. Il tecnico Toscano può contare sul 3-4-2-1 che ha finora garantito equilibrio e dinamismo.

Le probabili formazioni di Cosenza-Catania — Buscè punterà sul classico 4-3-2-1 con Vettorel tra i pali, difesa a quattro composta da Cimino, Dametto, Caporale e Ferrara. A centrocampo Kouan, Contiliano e Langella cercheranno di dettare i tempi di gioco, mentre Florenzi e Cannavò agiranno sulla trequarti per supportare l’unica punta Mazzocchi. Per i calabresi, ottenere i primi tre punti contro una delle favorite del girone sarà una prova ardua, ma necessaria per rialzare la testa e dare segnali di competitività.

Il tecnico Toscano può contare sul 3-4-2-1 che ha finora garantito equilibrio e dinamismo: in porta Dini, difesa a tre con Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini, centrocampo formato da Casasola, Corbari, Aloi e Donnarumma, mentre Jimenez e Cicerelli supportano l’unica punta Forte, principale terminale offensivo del reparto avanzato.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Contiliano, Langella; Florenzi, Cannavò; Mazzocchi. Allenator:. Buscè.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano